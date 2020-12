XXXLutz schenkt seinen Mitarbeitern freien Heiligabend

Nordhorn Weihnachten wird anders, die Corona-Pandemie macht auch an Heiligabend keine Pause: Dennoch wird das Fest der Liebe in diesem Jahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von XXXLutz ein ganz besonderes, denn wir sagen Danke für den großartigen Einsatz unserer über 11.000 Kolleginnen und Kollegen, die ein forderndes Jahr hinter sich haben! XXXLutz wird am 24. Dezember 2020 alle seine 48 deutschen Filialen, seine Servicecenter und Logistikzentren und -Lager sowie die komplette Verwaltung erst gar nicht öffnen und stattdessen der kompletten Belegschaft einen freien Tag bescheren. In besonders bewegten Zeiten wie diesen gilt es, sich auf ganz besondere Art und Weise zu bedanken.

Echtes Einkaufserlebnis mit einem sicheren Gefühl

XXXLutz ist dank des großartigen persönlichen Engagements aller seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbildlich durch diese so nicht gekannte Zeit gekommen. Wir haben es alle gemeinsam verstanden, unseren Kunden ein sicheres Gefühl beim Einkaufen zu garantieren. Wir haben weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln Sicherheit ganz groß geschrieben – und wir werden das auch weiterhin so tun. Zusammen mit unseren Kunden, die sich beispielhaft verhalten haben und großes Verständnis gezeigt haben, werden wir auch diese von großer Unsicherheit geprägte Phase meistern. Darauf sind wir alle unheimlich stolz.

Mit Sicherheit ist Einkaufen bei XXXLutz auch jetzt ein echtes Erlebnis. Hoch qualifizierte, individuelle Einkaufsberatung, freundliches und zuvorkommendes Personal, dazu eine enorme Auswahl in allen Preislagen.

Tolle Aktionen und attraktive Rabatte in der Adventszeit

Die unendliche Markenvielfalt, von der Auswahl bis hin zu Lieferung sowie Montage ein von engagierten Kollegen gelebter Komplettservice – dies alles zum garantiert besten Preis: Dafür steht XXXLutz. Auch wenn wir an Heiligabend selbst nicht für die Kunden da sein werden, so ist Weihnachten bei XXXLutz an jedem Tag. Denn wir erfüllen Wohnträume und lassen Einrichtungswünsche wahr werden. Natürlich bietet XXXLutz auch alles, was es braucht, um ein tolles Weihnachtsfest feiern zu können. Gerade auch jetzt in der Adventszeit warten in allen Abteilungen sensationelle Aktionen und attraktive Rabatte! Das ist das große Dankeschön an alle Kunden, die uns in dieser Zeit die Treue gehalten haben und auch weiterhin auf uns sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen.

Sabine Schnier arbeitet seit 20 Jahren bei XXXLutz in Nordhorn und ist dort in der Verwaltung tätig. An Heiligabend hat sie wie ihre rund 11.000 Kolleginnen und Kollegen frei und freut sich darauf: „Das ist absolut außergewöhnlich für alle von uns, die wir im Einzelhandel arbeiten und normalerweise auch an Heiligabend für Sie da sind. Dafür sagen wir XXXLutz Danke! Vielen Dank sagen wir aber auch Ihnen für Ihr Verständnis, dass XXXLutz in diesem Jahr an Heiligabend nicht öffnet und uns stattdessen wertvolle Zeit schenkt. Und wir bedanken uns auch dafür, dass Sie uns die Treue halten; dafür, dass Sie sich in dieser schwierigen Zeit vorbildlich an die Regeln halten. Gemeinsam meistern wir diese Krise.“