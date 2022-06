XXXLutz Meets Future House: Wohnen auf kleinem Raum

Nordhorn Nirgends verbringen wir so viel Zeit wie in unseren eigenen vier Wänden. Nirgends kreieren wir so viele Erinnerungen und fühlen uns so wohl. Doch wie sieht das in der Zukunft aus? Wie kann man sich ein Zuhause der Zukunft vorstellen? Ein Wohnmodell, das gerade in den vergangenen Jahren immer mehr an Zuspruch gewann, sind sogenannte „Tiny Houses“. Die kleinen Wohnwunder verbinden moderne Einrichtungsideen mit einem nachhaltigen Lebensstil.

Modernes Wohnen auf kleinem Raum: „Future House“ live bei XXXLutz

Als innovatives Möbelhandelsunternehmen, dass sich seiner Vorreiterrolle in der Möbelbranche durchaus bewusst ist, möchte XXXLutz seinen Beitrag zu diesem wichtigen Zukunfts-Thema leisten. Deshalb kooperiert der Branchenprimus mit der GC-Group GmbH, einem nachhaltigen Bauunternehmen, das flexible „Raum Module“ herstellt. Gemeinsam realisieren die beiden Unternehmen ein Projekt, was das „Wohnen in der Zukunft“ bereits heute erlebbar macht.

Das „Future House“ der GC-Group GmbH ist ein modernes „Raum Modul“ auf Niedrigenergiebasis. Die Grundvariante gibt es mit 33 Quadratmetern Wohnfläche als mobile und stationäre Variante. Die modulare Bauweise ermöglicht es, Wohnraum nach Bedarf zu schaffen oder zu reduzieren. Das Raumwunder besticht nicht nur durch den Einsatz nachhaltiger wie hochwertiger Bau- Materialien. Das von GC-Group patentierte Bausystem zum Verschrauben von Wand- und Deckenelementen macht das Aufbauen zudem schnell, einfach und kostengünstig.

Das Interieur ist dabei hochwertig und überzeugt durch seine schlichte Eleganz. Das „Future House“ ist ein Smarthome, die verbauten Alufenster sind dreifach verglast. Unter der Spanndecke ist die Elektro-Installation verborgen und das Bad wartet sogar mit einer Badewanne und einer separaten Dusche auf. Der Boden besteht aus langlebigen Bambus-Dielen.

Das „2Raum Wunder“, das im „Future House“ eingebaut ist, dient als Beispiel, wie Wohnen in der Zukunft aussehen kann. Das innovative Raumkonzept von XXXLutz schafft dabei ein offenes und gleichzeitig gemütliches Ambiente, das wahlweise als Wohn- und Arbeitskombination oder als Schlafsystem genutzt werden kann. Die Grenzen sind dabei fließend. Das „2Raum Wunder“ kann auf die individuellen Bedürfnisse seiner Nutzer zugeschnitten werden. Dank der Kompetenz von XXXLutz gibt es für die Kunden auch XXXL-Vorteile, denn eine Vielzahl intelligenter Raumlösungen für Tag und Nacht sind plan- und umsetzbar. Hinzukommt, dass die Verwandlung nicht nur kinderleicht ist, sondern auch ohne großen Kraftaufwand erfolgt.

Innovative Wohnideen zum live erleben bei XXXLutz Nordhorn

XXXLutz Nordhorn lädt dazu ein, sich ein Bild zu machen und sich die mobile Version des „Future House“ zwischen Mittwoch, 15. Juni, und Samstag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr bei XXXLutz Nordhorn live anzusehen. Dank eines Gewinnspiels gibt es nicht nur etwas zu bestaunen, sondern auch was zu gewinnen.

Die XXXLutz-Einrichtungsprofis beraten die Besucher von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag 9.30 bis 18 Uhr an der Denekamper Straße 185 in Nordhorn vor Ort. Im Internet kann auf /www.xxxlutz.de/c/termin ein Termin vereinbart werden.