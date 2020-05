XXXLutz ist wieder da: Ganz sicher günstig einkaufen!

Nordhorn XXXLutz ist jetzt wieder voll und ganz für Sie da. So, wie Sie uns als treue Kunden kennen und schätzen – mit persönlicher fachkundiger Beratung, einer unendlichen Markenvielfalt, einzigartiger Auswahl, dem besten Service und sensationellen Angeboten in allen Abteilungen! Und mit etablierten Sicherheits- und Hygienevorkehrungen, die über die staatlichen Vorgaben hinausgehen.

Perfektes Hygiene- und

Sicherheitskonzept

Denn die XXXLutz Kunden sollen vor allem eines beim Besuch unseres Möbelhauses haben: ein gutes Gefühl! Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter stehen an oberster Stelle. Für Ihren Schutz haben wir viele Desinfektionsstellen eingerichtet, verpflichtend Mund-Nasen-Schutz eingeführt, bieten die Option auf kontaktlose Bezahlung an den Kassen, dazu gibt es überall Markierungen und Hinweise, die es für Sie ganz leicht machen, den erforderlichen Abstand zu wahren – und auch die persönliche Beratung durch unsere bestens ausgebildeten und geschulten Einrichtungsberater erfolgt unter größter Rücksichtnahme! Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch motiviert zurück, XXXLutz hatte das Kurzarbeitergeld der Kolleginnen und Kollegen freiwillig aufgestockt, weil klar ist: das Personal ist tragender Pfeiler dieser einmaligen Erfolgsgeschichte!

Satte Rabatte von 40 Prozent und nochmals 7,5 Prozent Extra werden gewährt.

In dieser für uns alle ungewöhnlichen Zeit tut XXXLutz alles, was dem Schutz der Gesundheit seiner Kunden dient. Und trotzdem müssen Sie auf nichts verzichten – nur auf hohe Preise. Denn XXXLutz sagt mit der Komplettöffnung Danke für die große Treue und bietet in allen Abteilungen satte Rabatte von bis zu 40 Prozent. Obendrauf gibt es nochmals 7,5 Prozent Nachlass – denn XXXLutz feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag und alle sollen mitfeiern. Dazu gibt es Aktionsware in so noch nie zuvor dagewesener Auswahl alle Angebote aus den Wochen der kompletten Schließung gibt es jetzt gleich auf einmal! Wenn das nicht ganz viele Gründe sind, bei XXXLutz mit einem guten Gefühl einkaufen zu gehen. Wir freuen uns auf Sie! Wir sind für Sie da!

XXXLutz Nordhorn

Denekamper Straße 185

48529 Nordhorn

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr

Samstag: 9.30 – 18 Uhr

Das Restaurant hat bereits seit dem 11. Mai geöffnet.

Alles für die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter: XXXLutz hat umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die über die staatlichen Vorgaben hinausgehen.

Masken schützen Mitarbeiter und Kunden. Foto: XXXLutz