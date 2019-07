XXXLutz baut neues Logistikcenter in Schüttorf

Schüttorf Der Neubau wird künftig als Warenlager und Umschlagplatz dienen und erhöht nochmals den Servicegrad der XXXLutz Einrichtungshäuser in Salzbergen und Nordhorn im Bereich Auslieferung und Montageservice.

Die Fertigstellung des neuen Servicecenters auf einer Grundfläche von über 10.000 Quadratmetern und über 20.000 Quadratmetern Lagerfläche mit angeschlossenen Büro- und Sozialräumen, einer Werkstatt sowie einem großzügigen Schulungsraum ist noch für dieses Jahr geplant – und die Baumaßnahmen liegen im Zeitplan.

Bereits vorab gewährt die zukünftige Servicecenter-Leiterin Melanie Franzke im Interview einen persönlichen Einblick in das XXXLutz Millionen-Projekt am neuen Standort Schüttorf.

Frau Franzke – welche Vorteile werden das neue Service- und Logistik-Center auszeichnen?

Der neue Servicecenter-Standort liegt in der Mitte unserer beiden Einrichtungshäuser und bietet daher viele Vorteile: So wird es zukünftig möglich sein, die Auslieferung und Montage der Möbel unserer Kunden noch schneller und serviceorientierter zu gewährleisten. Die zentrale Lage am Schüttorfer Autobahnkreuz der A 30 und A31 ist strategisch günstig, denn die Auslieferungsfahrzeuge werden künftig auf optimalen Wegen zu den Kunden im Liefergebiet kommen. Hochentwickelte Lagersysteme werden für optimale Durchlaufzeiten der Ware sorgen, was die Lieferzeiten für die Kunden nochmals verkürzt. Zudem ist die Warenausgabe völlig neu und großzügig angelegt – und erstreckt sich zusammen mit der Anlieferung auf insgesamt 22 Ladetore! Kurzum kann ich sagen: Der herausragendste Nutzen unseres Neubaus ist der garantierte Kundenvorteil im Servicebereich durch die modernsten Technologien und die optimale Positionierung am Standort Schüttorf.

Über 70 Arbeitsplätze wird es dort geben – suchen Sie bereits nach neuen Mitarbeitern?

Aktuell erweitern wir unser Team und suchen noch Fachkräfte und Quereinsteiger, die als Monteure, Schreiner oder Tischler für die Möbel- und Küchenmontage mit an Bord wollen. Zudem sind wir im neuen Ausbildungsjahr 2019 noch offen für Bewerbungen zur Fachkraft im Bereich Möbel-, Küchen-und Umzugsservice. Wer Interesse hat, kann sich gerne unter karriere.xxxlutz.de informieren.

Worauf können sich die Mitarbeiter am meisten freuen? Bisher waren die Mitarbeiter mitunter baulich getrennt. Endlich wird sich das Team am neuen und gemeinsamen Standort mit noch moderneren und hellen Arbeitsplätzen sowie verkürzten und somit schnelleren Kommunikationswegen wieder zusammenfinden können.

Und was gefällt Ihnen am besten? Ganz klar die Herausforderung, dieses Servicecenter zu leiten. Hier ist alles neu, das motiviert zusätzlich. Zudem können wir den geplanten Termin zur Inbetriebnahme einhalten. Das ist das Ergebnis von effektiver Teamarbeit.

Wie ist eigentlich Ihr persönlicher erster Eindruck von Ihrer neuen Wirkungsstätte?

Der Bau ist unglaublich imposant, gigantisch – einfach XXXL! Ich bin sehr stolz, dass mir die Geschäftsleitung die Führung dieses hochmodernen Servicecenters anvertraut, nachdem ich bereits meine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation im Nordhorner XXXLutz Einrichtungshaus absolvierte und dort das bisherige Servicecenter leitete.

Der riesige Rohbau kurz vor der Fertigstellung. Foto: XXXLutz

Viel Platz für schnelle Warenrotation ─ das gigantische Warenlager. Foto: XXXLutz