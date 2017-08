Wolbert ist Ford-Vertragspartner

gn Uelsen. In seiner über 30-jährigen Geschichte hat das Autohaus Wolbert mit Sitz an der Rudolf-Diesel-Straße 4 in Uelsen immer wieder unter Beweis gestellt, dass es seine Angebots- und Servicepalette stetig erweitert hat, um den Kundenwünschen gerecht zu werden. Davon zeugen unter anderem die Vertragspartnerschaft mit Hyundai, der Bau einer hochmodernen Ausstellungshalle und der Umbau der Neuwagenteile nach neuesten Vertriebsstandards.

In diesem Jahr wurde das Autohaus Wolbert offizieller Ford-Vertragspartner in der Niedergrafschaft. Damit verbunden ist der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen der renommierten Marke Ford inklusive aller Garantie- und Serviceleistungen.

Das Autohaus Wolbert ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Nähere Informationen: www.wolbert.de