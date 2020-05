„Wohnpark an der Kanalallee“ - ein herausragendes Bauprojekt

Ein besonderes Wohnquartier mit eigener Identität

Stadt, Bauträger und Planer sind sich einig: Der „Wohnpark an der Kanalallee“ wird ein besonderes Wohnquartier mit „eigener Identität“. Alle Gebäude sind nach einheitlichen Grundsätzen entworfen, weisen gemeinsame Gestaltungsmerkmale auf, ohne dabei uniform zu wirken – und können nur so erworben werden wie sie geplant wurden. Der Bau von individuell geplanten Einfamilienhäusern ist in dem Projekt ebenso wenig möglich wie die Veränderung der vorgegebenen Hausgrößen und Wohnungsgrundrisse.

© Westdörp, Werner Große Erdmassen müssen auf dem weitläufigen Gelände bewegt werden, bevor Häuser und Straßen gebaut werden können. Foto: Westdörp

„Es ist für uns als Architekten eine besondere Aufgabe, so ein Stadtquartier zu gestalten, in dem in unterschiedlichen Wohnformen vom Einfamilienhaus über Doppel- und Reihenhaus bis zum Geschosswohnungsbau Familien, Paare oder Singles ein neues Zuhause finden und bei dem alle Gebäude stilistisch aufeinander abgestimmt sind“, sagt Architekt Gerold Potgeter zur Konzeption des „Wohnparks an der Kanalallee“. Das Gebiet, so Potgeter weiter, erhalte über die durchgehende Gestaltung mit wiederkehrenden Formen, Details und Materialien eine eigene Identität. „Es wächst aber natürlich auch mit den angrenzenden Wohngebieten zu einer Stadtstruktur, zu einem Ganzen zusammen, weil es sich an den vorhandenen Gebäudetypologien orientiert und in alle Himmelsrichtungen über Fuß- und Radwege mit der Nachbarschaft vernetzt ist“, erläutert Potgeter die Pläne. Dazu gehört auch, dass für Autos kein Durchgangsverkehr möglich ist, da die Erschließung nur über eine einzige Straße erfolgt. Für die interne Erschließung seien Spielstraßen vorgesehen.