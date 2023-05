Wohngemeinschaft am Neumarkt kann besichtigt werden

Aleida S. ist froh, vor einigen Monaten den Schritt in die „Wohngemeinschaft am Neumarkt“ (WG) gewagt zu haben. Sie ist vor einigen Monaten in den Neubau im Zentrum von Neuen-haus eingezogen und lebt hier nun mit anderen pflegebedürftigen Menschen. „Ich wollte auf jeden Fall selbst bestimmen, wo ich bleibe, solange ich das noch kann. Die Kinder sollten das nicht für mich entscheiden. Und hier gefällt es mir richtig gut“, fasst Aleida S. ihre Entscheidung zusammen.

Den Tagesablauf selbst bestimmen, entscheiden, wann man aufstehen, frühstücken oder zu Bett gehen möchte, wenn gewünscht kleine Aufgaben in der Küche übernehmen oder Pflanzkübel versorgen, in gemütlicher Runde mit den anderen WG–Mitgliedern am Kaffeetisch klönen oder den nächsten Ausflug planen – dies ist Alltag in der Wohngemeinschaft am Neumarkt. Und das Personal übernimmt die Aufgaben, die nicht mehr allein bewältigt werden können, hilft, wo es nötig ist und sichert im Hintergrund ab, was eigenständig gemacht werden kann.

Derzeit gibt es freie Apartments. Wer sich für die Wohngemeinschaft und das Leben hier interessiert, hat am Sonntag, 4. Juni, Gelegenheit zur Besichtigung. Von 14 bis 17 Uhr führen die Betreiber dann potenzielle neue WG-Mitglieder in Kleingruppen durch das Gebäude. Treffpunkt für Interessierte sind die Räume der Jahnke Tagespflege im Obergeschoss an der Hauptstraße 82 in Neuenhaus.

Nähere Informationen: www.wohngemeinschaftamneumarkt.de