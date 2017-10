Wohnen in modernen Stadtvillen

gn Schüttorf. Von den 14 Wohnungen in den beiden Schüttorfer Neubauten sind zwar schon acht verkauft, wovon manche zur Vermietung stehen. Immerhin sechs Wohnungen stehen noch zum Verkauf. Darunter sind wahre Sahnehäubchen. Potenzielle Käufer müssen sich ranhalten: Erste Mietinteressenten sind bereits vorgemerkt. Das teilt der Bauträger Pund Immobilien mit. Demnach handelt es sich bei den Neubauten um KfW Effizienzhaus 55 Standard mit attraktiver KfW-Förderung. Die 14 Wohnungen verfügen über ansprechende Grundrisszuschnitte und attraktive Ausstattungsdetails. Alle Wohnungen werden schlüsselfertig erstellt und sind somit bereits komplett bezugsfertig.

Sämtliche Böden- und Malerarbeiten sind erledigt und auch die Bäder sind vollständig ausgestattet (Lampen, Spiegel, Armaturen, Handtuchheizkörper und so weiter). Ein komfortabler Personenaufzug vom Keller bis in die oberste Etage, eine moderne Fußbodenheizung, elektrische Rollläden an allen Fenstern und begehbare Duschen sind nur einige der hochwertigen Ausstattungsdetails. Dabei bieten Wohnungsgrößen von 66 Quadratmeter bis 116 Quadratmeter für jede Lebensphase ein optimales Wohnkonzept.

Ein absolutes Highlight sind die großzügigen, nach Süd-Westen ausgerichteten, eigenen Gartenbereiche im Erdgeschoss beziehungsweise die sonnigen und großflächigen Balkone in den Obergeschossen. Großzügige Außenstellplätze, davon sechs übergroße, sowie zusätzlich berücksichtigte Fahrradstellplätze mit Elektro- Auflade-Station (E-Bike) runden das exklusive Angebot ab.

Die Wohnungen im Erdgeschoss wurden barrierefrei erstellt. Über den komfortablen Personenaufzug sind auch die oberen Etagen mühelos zu erreichen. Durch eine Unterkellerung wurden nicht nur großzügige Kellerräume zu jeder Wohneinheit, sondern gleichfalls auch einzeln abrechenbare Waschmaschinenplätze für jede Wohneinheit berücksichtigt. Es wurden weitere Fahrradabstellplätze und eine ansprechende Abschirmung der Müllsituation realisiert.

Die Mehrfamilienhäuser erhalten eine energetische und hochwertige Bauausführung im KfW-Effizienzhaus -55-Standard. Die Neubauwohnungen werden nach den aktuellen Baustandards unter Verwendung hochwertiger und harmonisch kombinierter Materialien hergestellt. Die Adresse des Baugrundstückes lautet Nordhorner Straße 63/65. Die Zufahrt erfolgt über die reine Anliegerstraße, die Tibbenstraße.

Zusammen mit dem Generalunternehmer Schlüter-Boll aus Nordhorn hat das Architekturbüro Lecke aus Münster mit Freude und Sachverstand viel Arbeit in das Projekt investiert.

Weitere Informationen: Pund Immobilien, Schorlemerstraße 12, 48143 Münster, Telefon 025141441910 www.pund-immobilien.de.

Karte