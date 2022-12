Wohnen im Esch: 22 Wohnungen in einem schmucken Neubau

Wie geplant in 15 Monaten Bauzeit hat die W. Krämer Bauunternehmen & Zimmerei GmbH den Neubau „Wohnen am Esch“ an der Hauptstraße 47 in Lohne fertiggestellt. Entstanden sind dort 22 neue Wohnungen mit einer Größe zwischen 46 und 120 Quadratmetern. Insgesamt verfügt das Gebäude über 1800 Quadratmeter Wohnfläche und 1000 Quadratmeter Nutzfläche. Der Entwurf stammt vom Büro Planerbund aus Lingen. Die Bauausführung und Projektbegleitung lag bei dem Lohner Unternehmer. Ein großer Dank des Bauunternehmens geht an die Betriebe und deren Mitarbeiter, die sich um den technischen Ausbau gekümmert haben und selbstverständlich an die eigenen Mitarbeiter. „So ist es uns trotz der Unwägbarkeiten, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben, gelungen rechtzeitig fertig zu werden“, sagt Andreas Krämer.

Der Standort hat den Vorteil, dass in direkter Nachbarschaft die Sozialstation der Caritas ist, sodass im Bedarfsfall die Pflegekräfte kurze Wege haben. Aber auch andere Leistungen wie zum Beispiel eine Einkaufshilfe werden auf Wunsch angeboten. Einen großen Vorteil bringt der zentrale Standort mit sich. Viele Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten lassen sich so fußläufig erreichen.

Die Idee an dieser Stelle in direkter Nachbarschaft zur Sozialstation zu bauen ist schon acht Jahre alt, wie Seniorchef Werner Krämer berichtet. 2016 folgte dann der Kauf des Grundstücks. Nachdem die Gemeinde in dem Altbau keine Flüchtlinge mehr untergebracht hat, konnte das ambitionierte Projekt in Angriff genommen werden.

© Fuchs Andreas, Werner, Jens und Michael Krämer (von links) sind mit dem Projekt am Esch sehr zufrieden. Foto: Fuchs

Das viergeschossige Gebäude verfügt über die erste Tiefgarage dieser Größe in Lohne, die einen Stellplatz für jede Wohnung bietet. Da pro Wohnung 1,5 Stellplätze vorgeschrieben sind, gibt es noch weitere elf im Außenbereich.

Gebaut wurde nach KfW 40+. Das Haus ist an das Fernwärmenetz angeschlossen. Für die Stromversorgung wurde eine 45 kw PV-Anlage auf dem Dach installiert. Für den so produzierten Strom zahlen die Mieter zehn Prozent weniger als beim Grundversorger. Den Bedarf über die Leistung der PV-Anlage hinaus liefern die Stadtwerke Lingen. Zusätzlich wurde ein Notstromspeicher installiert, um Ausfälle zu überbrücken.

Die Wohnungen in den oberen Stockwerken sind über zwei Treppenhäuser und zwei Fahrstühle zu erreichen, was auch für die Tiefgarage gilt. So kommen die Bewohner trockenen Fußes in ihre Wohnungen. In unmittelbarer Nähe zu den unterirdischen Stellplätzen gibt es noch einen Unterstand für Fahrräder. Angedacht ist, dort noch eine Werkstatt, in der die Bewohner selbst ihre Räder reparieren können.

Alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse beziehungsweise einen Balkon. Diese sind so geplant, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt.

© Fuchs Jede der 22 Wohnungen verfügt über einen Stellplatz in der Tiefgarage des Neubaus „Wohnen im Esch“. Foto: Fuchs

Auch das farbliche Konzept stimmt. Auffällig sind die roten Verblender, die rot verfugt wurden, was einen ungewohnten Effekt hat. Fenster, Jalousien und Dachgauben sind in Anthrazit gehalten, wodurch ein stimmiger Kontrast entsteht.

Mit einer Küche, Sitzgelegenheiten und zwei Fernsehern ausgestattet ist der Gemeinschaftsraum, der für private Feiern oder gemeinsame Aktion genutzt werden kann. Zur Verfügung steht auch ein Gästezimmer, das vier Besuchern Platz bietet. Außerdem kümmert sich ein Hausmeister um kleinere Arbeiten, die Müllentsorgung und die Außenanlagen. Die Sozialstation reinigt die Flure und Treppen.

Einen Bedarf für weitere Wohnungen sieht die Krämer-Familie auf jeden Fall in Lohne. „Da die Bauvorschrift geändert wurde und pro 100 Quadratmeter Grundstücksfläche nur noch eine Wohnung realisiert werden darf, führt dies zu einer Vergrößerung der durchschnittlichen Wohnungsgröße. Wenn man die Auflage auf die seinerzeit genehmigten Objekte bezieht, würde das heißen, dass sich die mittlere Wohnflächengröße von 80 Quadratmeter auf 100 vergrößern würde. Die Lösung wäre einfach - einfach kleiner bauen. Aber wo sehen wir dann die Nachverdichtung und bezahlbaren Wohnraum? Diese Kostensteigerung würde Mieter und Käufer treffen“, stellt Jens Krämer fest. Trotzdem arbeitet das Lohner Familienunternehmen intensiv an zwei weiteren Objekten für den Wohnungsbau, die unter den vorhandenen Bedingungen aber nicht zu realisieren seien, so Jens Krämer. ef

