HANSA Wohnstift: Wohlfühlen in dem neuen Zuhause

Nordhorn Barrierefreies Wohnen in einer 50 oder 70 Quadratmeter großen Seniorenwohnung zentral gelegenen in Nordhorn – in den modernen und hellen Wohnungen des HANSA Wohnstifts am Vechtesee wird diese Wunschvorstellung vom angenehmen Wohnen und Leben im Alter Wirklichkeit. Der Standort hat den Vorteil, sowohl zentrumsnah zu sein als auch in der Nähe der Grün-Oase am Vechtesee gelegen zu sein. Die unmittelbare Nähe zum Veranstaltungszentrum „Alte Weberei“ ermöglicht den fußläufigen Besuch der dort stattfindenden Veranstaltungen.

Im Wohnstift am Vechtesee wird so einiges geboten, damit sich die Bewohner wohl und unterhalten fühlen. Andere Menschen suchen vielleicht einfach nur ihre wohl verdiente Ruhe? Beides ist möglich – die Bewohner entscheiden selbst, was sie für sich bevorzugen.

Die hauseigene Küche des Hansa-Wohnstifts verwöhnt alle Bewohner mit kulinarischen Genüssen, die Cafeteria lädt täglich zum Klön-Schnack ein. Der hauseigene ambulante Pflegedienst kümmert sich bei Bedarf um die hauswirtschaftliche oder um die pflegerische Versorgung. 24 Stunden am Tag sind die Mitarbeiter für die Bewohner da.

Ihr neues Zuhause gestalten die Bewohner frei nach ihrer Vorstellung – denn, so lautet der Grundsatz des HANSAWohnstifts: „Sie sollen sich in Ihrem neuen Zuhause wohlfühlen.“

Interessenten können einen Besichtigungstermin vereinbaren und sich ausführlich und gut von Elke Röder-Markert, Am Wassergarten 2, in Nordhorn beraten lassen, Telefon 05921 873501.