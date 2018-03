Wohlfühlatmosphäre im neuen Sundag-Café

gn Nordhorn. „Die Filiale war nicht mehr zeitgemäß. Mit dem Umbau haben wir nun auch hier den Standard unserer neuen Filialen erreicht“, sagt Geschäftsführer Kai Sundag.

Die Filiale im Expert ist für die bekannte Bäckerei aus Schüttorf ein Standort mit Tradition. Seit 20 Jahren verwöhnen dort freundliche Mitarbeiterinnen die Kunden mit stets frischen Backwaren. Mit dem Umbau wurde jetzt modernen Anforderungen Rechnung getragen. Die neue Theke bietet Platz für ein großes Angebot von Brötchen, Brot, Kuchen und vielem mehr. Das komplett umgebaute Café auf zwei Ebenen und mit Platz für 50 bis 60 Gäste wurde besonders kinder- und familienfreundlich gestaltet. „Das Angebot richtet sich bewusst auch an Mütter mit ihren kleinen Kindern, die nach dem Einkauf in aller Ruhe eine Tasse Kaffee und einen kleinen Snack genießen möchten“, betont Imke Sundag. Damit es den kleinen Gästen nicht langweilig wird, können sie sich in der Kinderspielecke mit einem Kaufmannsladen die Zeit vertreiben. Zwischen den einzelnen Tischen ist genug Platz für Kinder- und Einkaufswagen. Das Café strahlt ein uriges und gemütliches Ambiente aus.

Sobald es warm genug ist, steht den Gästen auch die Außenterrasse wieder zur Verfügung. Für Gruppen ist an großen Tischen Platz genug, um zum Beispiel gemeinsam zu frühstücken. Neben dem üblichen Angebot einer Bäckerei kann man in der neu gestalteten Filiale mittags kleine Snacks wie zum Beispiel Pizzen, Salate oder auch ein Spiegelei mit Bratkartoffeln genießen. Aber auch für einen gemütlichen Nachmittagskaffee mit Kuchen ist die Filiale eine gute Adresse. „Unsere tollen Mitarbeiterinnen freuen sich schon jetzt darauf, den Kunden ihren neuen Laden zu präsentieren und sie mit leckeren Produkten zu verwöhnen“, so Imke Sundag. Übrigens: Auf das Surfen im Internet muss man auch bei Sundag nicht verzichten. In der Filiale steht kostenloses WLAN zur Verfügung.

Ab heute bis zum 21. März können sich die Gäste auf interessante Eröffnungsangebote freuen. Die Filiale im Expert Nordhorn ist montags bis samstags von 7 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Informationen unter www.sundag.de.