Wiefferink-Brüder übernehmen Harberink Tweewielers

Christiaan und Peter Wiefferink haben ihr Leben dem Autoverkauf gewidmet. Die Brüder besitzen in den Niederlanden Autohäuser in Denekamp (Autobedrijf Wiefferink) sowie in Ootmarsum (Autobedrijf Heisterkamp). Außerdem leiten sie das Leasinggeschäft WH Lease in Denekamp.

Europaweites Geschäft

Übernommen haben sie die Geschäfte vor rund 20 Jahren von Vater Johan, die mittlerweile in ganz Europa vernetzt sind. Sie kaufen Neuwagen unter anderem aus Belgien oder Österreich - nicht älter als zwölf Monate und vorwiegend VW-Produkte wie VW, Skoda, Seat oder Audi. Ihr Fokus liegt auf den Verkauf in der Region rund um die Grafschaft und der niederländischen Grenze.

Fokus auf E-Bike-Verkauf

Anfang Juli übernahmen Christiaan und Peter Wiefferink zusätzlich das Denekamper Fahrradgeschäft Harberink Tweewielers von Hans Harberink. Seit fast 50 Jahren verkauft er Fahrräder nach Nordhorn, Gronau, Münster und auch Osnabrück. Das Geschäft soll nahtlos weitergehen. In vielen Punkten stimmen die Kunden und Prozesse Harberinks mit denen der Wiefferink-Brüder überein. „Wir haben gehört, dass Hans aufhören will und dann Kontakt mit ihm aufgenommen“, sagt Peter Wiefferink. „Viele Leute in der Grafschaft kennen Hans Harberink.“ Gleichzeitig betont er, man könne gegenseitig vom Know-How des Anderen lernen. „Wir wollen von seinen Ideen Gebrauch machen.“

E-Mobilität wird immer wichtiger, das weiß auch Peter Wiefferink. In Zukunft will er den Fokus mehr auf den Verkauf von E-Bikes setzen. Dies sei in den Niederlanden noch nicht so bekannt. „Das wird kommen und wir wollen das vorantreiben“, betont Peter Wiefferink.

Weitere Infos auf www.harberink-tweewielers.nl