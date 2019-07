Ein Neustart mit historischem Charakter

Seit dem vergangenen Wochenende gehören die blau-weißen Züge der Bentheimer Eisenbahn zum alltäglichen Bild in der Grafschaft. Der Betrieb des „Regiopa-Express“ ist erfolgreich gestartet und die Grafschafter zeigten großes Interesse an dem neuen Verkehrsmittel, mit dem Neuenhaus und Nordhorn auch den Anschluss an das Streckennetz der Deutschen Bahn haben. Schon am Schnuppertag am Samstag waren die Bahnsteige gut gefüllt, denn die Grafschafter nutzen in Scharen die Gelegenheit, einmal mit den neuen Diesel-Triebwagen Probe zu fahren. Rund 7000 Fahrgäste wurden am ersten Schnuppertag gezählt.

© Elisabeth Kemper Die Bentheimer Eisenbahn lud zum Schnupperfahrtag mit dem „Regiopa-Express“ ein und rund 7000 Grafschafter nutzten dieses Angebot.

Zugführer Harald Biester hatte die Ehre, den ersten Zug zu steuern. „Ich freue mich mächtig, es geht in die Geschichte mit ein“, sagt er.

Am Sonntag war es offiziell soweit: Bentheimer-Eisenbahn-Vorstand Joachim Berends drückte gemeinsam mit Gerd Will, Friedrich Kethorn, Reinhold Hilbers und Thomas Heils auf den großen roten Knopf und schickten damit symbolisch die Züge auf die Reise. Für den ÖPNV in der Grafschaft hat damit ein neues Zeitalter begonnen.

Ab sofort pendeln die Personenzüge tagsüber stündlich zwischen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus. „Das ist ein historisches Ereignis. Für uns, für mich und für alle in der Region“, freut sich Bahnchef Berends. Nach 45 Jahren ohne Bahnanbindung sieht Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling für seine Stadt neue Chancen: „Wir sind wieder erreichbarer. Davon wird die Wirtschaft in der gesamten Region profitieren.“

Am Mittwoch war Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann zu einer Jungfernfahrt gekommen. Das Land hatte einen maßgeblichen Anteil an den Fördermitteln, die die Reaktivierung der Strecke erst ermöglichten.

© Henrik Hille Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (rechts) besuchte gestern die Grafschaft und fuhr mit dem „Regiopa-Express“. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, einmal selbst in das „Cockpit“ des Zuges zu schauen.

In der anschließenden offiziellen Feierstunde im NINO-Hochbau machte er den anwesenden Kommunalpolitikern Hoffnung auf die Verlängerung der Strecke bis nach Coevorden. Den Anschub dieses Projekts erhoffe er sich noch in der laufenden Legislaturperiode. Wenn die Wirtschaftlichkeitsberechnung positiv ausfalle, stünde die Streckenverlängerung nach Coevorden ganz oben auf der Agenda des Landes Niedersachsen. Die Stärkung des ÖPNV bezeichnete der Minister als eine bedeutsamsten Fragen der Politik. Die Grafschaft sei mit dem neuen Verkehrsanschluss in das Zentrum Europas gerückt.

Die ersten Eindrücke der Passagiere waren durchweg positiv. Komfort und Ausstattung der Züge wurden ebenso gelobt wie die Möglichkeit, das W-LAN zu nutzen. Lob gab es aber nicht nur für die neuen Züge, auch die Bahnhöfe und Haltepunkte, die renoviert wurden, beziehungsweise neu entstanden sind, bieten den Reisenden ein hohes Maß an Komfort.

Ich wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt durch die Grafschaft Bentheim und hoffe, dass die neue Verbindung intensiv von Ihnen genutzt wird. Dann könnte diese erfolgreiche Erneuerungsmaßnahme zu einer Blaupause für künftige Streckenreaktivierungen werden. Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

___

Die Grafschaft am Zug: Hier gibt’s Zahlen, Daten, Fakten