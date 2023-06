Werther & Ernst verwaltet liquide Vermögen

Die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH, mit Niederlassungen in Bielefeld und Osnabrück, ist in den vergangenen Jahren in der Region Ostwestfalen, dem Osnabrücker Land und der Region Grafschaft Bentheim-Emsland stark gewachsen und zählt mit einem verwalteten Kundenvermögen von über 2 Milliarden Euro und circa 1500 Kunden zu den größten regionalen Vermögensverwaltern in Deutschland.

Der Vermögensverwalter betreut schwerpunktmäßig vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen ab einem liquiden Vermögen von 500.000 Euro.

In einer Zeit, in der der Privat-Banking-Markt von zentralgeführten und international agierenden Banken dominiert wird, sind unabhängige, regional verankerte Vermögensverwalter wie Werther & Ernst, die einen Kontrapunkt zu Zentralisierung und Standardisierung setzen, klar im Vorteil.

Werther und Ernst begründet seine Stärke in der Spezialisierung sowie in und Erfahrung des Teams und konzentriert sich ausschließlich auf seine Kernkompetenz, der Verwaltung liquiden Vermögens.

„Wir sind ein Vermögensverwalter, der mit einem hohen ethischen und moralischen Anspruch das Vermögen seiner Kunden langfristig und kompetent betreut – unabhängig, individuell, auf höchstem Niveau, allein dem Kunden verpflichtet und in der Region verwurzelt“, sagt Berater Ralf Mülstegen.

Weitere Infos auf www.wuevv.de