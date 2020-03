Wenn man das eigene Coming-out vergisst

Nordhorn Aufwachen und sich an nichts mehr erinnern können – dieses beängstigende Szenario ist Ausgangspunkt des fesselnden Beziehungsdramas „4000 Tage“, das am Sonnabend, 14. März, um 20 Uhr im Nordhorner Konzert- und Theatersaal mit Starbesetzung in einer Inszenierung des „Konzertdirektion Landgraf“ zu sehen ist. Das Stück, das sich der bekannte Schauspieler Boris Aljinovic zu seinem Theater-Regiedebüt auserkoren hat, wirft interessante Fragen auf: Was bedeutet es, in der Gegenwart zu leben ohne die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen – die persönlichen wie die gesellschaftlich politischen?

Mona Seefried („Sturm der Liebe“), Mathias Herrmann („Ein Fall für Zwei“) und Raphael Grosch („Alles was zählt“) schafften es das Thema Amnesie in spannender und unterhaltsamer Weise, geradezu witzig und boulevardesk, in Szene zu setzen, ohne den Ernst aus dem Auge zu verlieren.

Karten für die Aufführung gibt es noch bei allen bekannten Proticket-Vorverkaufsstellen.

