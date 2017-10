Wellness als wichtiger Faktor

am Bad Bentheim. Nach einem Jahr der Planung und dem Beginn der Bauarbeiten im Mai dieses Jahres befindet sich der neue Bereich für Massage und Hammam in der Endphase. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 6. Oktober, um 12 Uhr.

„Seit der Eröffnung im Jahr 2009 haben wir das Gebäude und das Angebot für unsere Gäste immer wieder verbessert. Mit dem Anbau des Massagehauses haben wir die erste größere Baumaßnahme durchgeführt“, berichtet Badepark-Geschäftsführer Martin Hofschröer.

Der Badepark reagiert mit diesem Projekt auf eine wachsende Nachfrage nach Angeboten im Bereich Wellness. Betrieben wird das Massagehaus von Silke Rikhof, die sich bereits im benachbarten Roompot Ferienpark mit ihrem Beautysalon „Pure Silk“einen guten Namen gemacht hat. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern bietet sie mit ihrem Team in verschiedenen Räumen Massagen, Hot Stone-Anwendungen und weitere Gesichts- und Körperbehandlungen an.

Als i-Tüpfelchen gibt es auch ein wohltuendes Hammam, ein türkisches beziehungsweise orientalisches Bad. Hier geht es nicht nur um die Reinigung des Körpers. Ein Hammambesuch ist ein wahres Fest für Körper und Seele. Hier wird der Alltag in angenehmer Wärme unter gedämpftem Licht, viel Seifenschaum und Wasser einfach weggespült.

Die Gäste können nach Wunsch verschiedene Verwöhnarrangements (allein oder zu zweit) buchen.

Das Massagehaus, welches direkt vom Saunabereich aus betreten werden kann, ist montags, mittwochs, freitags und samstags von 13.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, sowie sonntags von 13.30 bis 18.30 Uhr. Nähere Informationen erfolgen unter der Telefonnummer 0151 75060206 oder unter der E-Mail-Adresse info@salonpuresilk.nl.

Einweihung am 6. Oktober

Der langersehnte Wellness-Bereich wird am kommenden Freitag offiziell eingeweiht. Bei gekonnt musikalischer Live-Unterhaltung mit dem Gitarren-Geigen-Duo „Lapis Lazuli“ darf von 12 bis 14 Uhr mit Sekt auf die neuen Räumlichkeiten angestoßen werden. Leckere Canapés aus der eigenen Gastronomie sowie gewinnbringende Momente sorgen für das sinnliche Wohl. Während bis 13 Uhr der Anbau auch in Straßenkleidung inspiziert werden kann, gehört ab 13 Uhr die Saunalandschaft wieder den Gästen in den Bademänteln.

Im Rahmen der Renovierungs- und Umbauarbeiten hat das Badepark-Team in Kooperation mit dem Bauhof der Stadt eine große Wiese mit Teichanlage für die Saunagäste hergerichtet. Hier wird die Remise wieder aufgebaut, die für den Neubau des Massagehauses weichen musste. Die Arbeiten sind aber noch nicht komplett abgeschlossen.

Service verbessert

Weitere Neuigkeiten teilte Birgit Mahn, beim Badepark für Marketing und Qualitätskontrolle zuständig, mit. Dazu gehört das Saunaband inklusive Chip. Anstatt Mehrfachkarten können die Eintritte (10er, 20er-Karte) zuvor auf das Band gebucht werden und der Saunagast kann direkt durch das Drehkreuz in den Sauna- und Badbereich gehen, ohne an der Kasse in der Schlange stehen zu müssen. Es kann auch vorab ein Betrag für den Verzehr in der Gastronomie aufgebucht werden.

Ebenfalls erfreulich für die Saunagäste ist die Einrichtung einer eigenen, abschließbaren Sammelkabine, die nur von ihnen genutzt werden kann. Damit nicht genug ist für die Saunabesucher eine Fasssauna angeschafft worden, die mobil nutzbar ist.

Das Investitionsvolumen der gesamten Baumaßnahme beträgt 280.000 Euro. Darin eingeschlossen ist die Erweiterung des Ruhebereichs der Sauna.

Für die bauliche Gestaltung ist das Unternehmen HMO Architekten zuständig. Die Bauleitung liegt in den Händen von Thorsten Hopp.

Action und Entspannung im Badepark

Seit der Eröffnung im Jahr 2009 hat sich der Badepark Bentheim zu einem ganzjährigen Publikumsmagneten für alle Altersgruppen entwickelt. Grund dafür ist das vielfältige Angebot. Anziehungspunkt im Sommer ist das Naturfreibad mit Wasserflächen für Schwimmer und Planscher. In der kalten Jahreszeit geht es ins Erlebnisbad mit Strömungskanal und Wasserrutsche. Wer es etwas ruhiger haben will, genießt die Saunalandschaft und das neu entstandene Massagehaus, das von Silke Rikhof (siehe Foto) betrieben wird. Und in der Gastronomie können sich die Gäste mit vielen Leckereien verwöhnen lassen.

Weitere Informationen unter

http://www.badepark-bentheim.de/de/

Karte

Ein Blick in den Hammam-Bereich des Massagehauses im Badepark Bad Bentheim. Foto: Lüken

Außenansicht auf den neu entstandenen Ruheraum. Foto: Lüken