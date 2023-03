Modehaus SiNN zieht in Lingen um

Gute Neuigkeiten kommen aus dem in Hagen ansässigen Modehaus SiNN. Das Unternehmen vermeldet eine weitere Neueröffnung in Lingen. Das Hagener Modeunternehmen freut sich auf die offizielle Eröffnung des neuen Hauses am 21. März. Das Modeunternehmen SiNN war in Lingen vertreten und hat seinen Wechsel in das ehemalige Kaufhaus Brackmann zum 6. Februar vollzogen. „Wir belegen eine 1A-Lage in Lingen“, freut sich der für die Expansion neuer Standorte zuständige SiNN Geschäftsführer Thomas Wanke. Aufgrund des auslaufenden Mietvertrages am bisherigen Standort, hat sich das Unternehmen die neue Niederlassung gesichert und bekennt sich klar zum Standort. Zukünftig werden auf 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche aktuelle Mode-Trends und klassische Styles gezeigt, die die Kundschaft von SiNN gewohnt ist. Durch die vergrößerte Verkaufsfläche wird das Sortiment im Damenbereich um ein spezielles Angebot an großen Größen ergänzt. Weiterhin wird Kunden über drei Etagen ein Markenmix geboten, der für zeitlose und stilvolle Mode steht. Eine Verdopplung der Verkaufsfläche bietet der Herrenabteilung mehr Platz für eine größere Auswahl an modernen Styles.

„25 Mitarbeiter sorgen mit einer gewohnt hohen und kompetenten Beratungsqualität dafür, dass jeder Kunde das richtige Outfit bei uns findet. Sie sorgen dafür, dass wir unserem Ruf als beratungskompetentestes Modehaus Deutschlands gerecht werden“, sagt Wanke.

Weitere Infos auf www.sinn.com