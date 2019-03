Warsteiner Treff wird Entertainment Restaurant DIKEB

Nordhorn Mitten in Nordhorn eröffnet der in den Niederlanden bekannte Sänger, DJ und Entertainer Eric Dikeb die Türen seines neuen Restaurants in der Hagenstraße 40. Der ehemalige Warsteiner Treff wurde in ein einzigartiges Konzept „DIKEB food & entertainment“ umgewandelt.

Eric Dikeb und sein Team verwöhnen die Gäste nicht nur mit schmackhaftem Essen zu erschwinglichen Preisen, sondern es wird auch für Unterhaltung gesorgt. Sänger und Animateure bereiten den Gästen einen unvergesslichen Abend. Jeden Tag gibt es eine besondere Überraschung, sodass es nie langweilig wird. Das Restaurant ist von Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Die Speisekarte bietet sowohl einfache als auch kulinarisch hochwertige Gerichte zu günstigen Preisen an. Freitag und Samstag ist ab 22 Uhr Party Time.

Im Jahr 2000 kam der Durchbruch für Eric Dikeb im niederländischen Radio. 2001 wurde seine Single „De Pizzahut“ veröffentlicht, die in mehreren Ländern zur Nummer 1 wurde und über eine Millionen Mal verkauft wurde. In Deutschland war der Song durch DJ Ötzi ein Riesenerfolg. Danach trat Eric Dikeb oft im holländischen Fernsehen und Radio auf.

Am 6. April beginnen er und sein Team mit Begeisterung ein aufregendes gastronomisches und musikalisches Abenteuer in der schönen Wasserstadt Nordhorn. Bis dahin können Gäste an Probeverkostungen teilnehmen (50% Rabatt). Eric Dikeb sagt: „Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit vielen Gästen und Dee Denise eine unvergessene Eröffnung feiern können.“ Weitere Infos auf Facebook.