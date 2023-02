Von Poll Immobilien richtet sich an neue Käuferschichten

Mit Beginn der Pandemie suchten insbesondere junge Familien aus den Großstädten – sowohl aus den Niederlanden als auch aus den großen Städten im Umkreis von 200 Kilometern – in der Grafschaft Bentheim nach einem neuen Zuhause.

Auch die Wanderungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder bestätigt, dass die Zuwanderung in größere Kleinstädte und Mittelstädte um rund 80 Prozent zugenommen hat. Vor 15 Jahren lag der Wert bei gerade Mal gut 40 Prozent. Damit gehört auch die Grafschaft Bentheim zu den Gewinnern. „Diese Entwicklung birgt ein großes Potenzial an Kaufinteressenten in unserer Region. Und genau hier setzen wir bei VON POLL IMMOBILIEN an. Mit einem internationalen Netzwerk aus über 350 Shops erreichen wir Suchkunden in allen großen Städten Europas. Diese Kaufinteressenten, oft aus den Niederlanden, dem Raum Hannover, Bremen und dem Ruhrgebiet, sind oft flexibel in der Ortswahl und legen den Radius für die Immobiliensuche bis zu 200 Kilometer um ihren Arbeitsstandort", sagt dazu der Nordhorner Immobilienexperte Georg Pauling.