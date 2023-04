VON POLL IMMOBILIEN Marktbericht für die Grafschaft

VON POLL IMMOBILIEN hat seinen Marktbericht für Wohnimmobilien im Landkreis Grafschaft Bentheim veröffentlicht. Dieser zeigt, dass Immobilien dort nach wie vor nicht lange in der Vermarktung bleiben, wobei das Immobilienangebot 2022 erstmals wieder gestiegen ist.

„Durch die Nähe zu den Niederlanden liegt die Grafschaft Bentheim strategisch günstig im Herzen des europäischen Binnenmarktes. Zudem haben sich neben etablierten Industrie- und Gewerbebetrieben auch viele junge Unternehmen angesiedelt, die die Region aufwerten. Die Grafschaft Bentheim ist für Kaufinteressenten aus den Nachbarregionen wie Bremen, Hannover, dem Ruhrgebiet und den Niederlanden nach wie vor sehr interessant“, weiß Georg Pauling, Geschäftsstellenleiter der VON POLL IMMOBILIEN-Shops in der Grafschaft Bentheim.

Detaillierte Informationen finden Interessierte im neuen Marktbericht, der in beiden VON POLL IMMOBILIEN Shops in der Grafschaft Bentheim – in Nordhorn und Bad Bentheim – erhältlich ist.

Nähere Informationen: www.vonpoll.io/nordhorn