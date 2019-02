von Poll Immobilien ist Testsieger bei Zeitung Die Welt

Nordhorn Der von-Poll-Immobilien-Shop in Nordhorn ist laut Ergebnis einer Studie, die das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Deutsche Markenallianz GmbH für die renommierte Zeitung Die Welt als Lizenzpartner durchführte, Testsieger unter 17 überprüften Maklern in der Grafschaft Bentheim. Basis der Studie ist eine detaillierte Analyse des örtlichen Immobilienmarktes in den letzten Monaten. Bei den Maklern mit den besten Testergebnissen wurden anschließend auch Büro- und Besichtigungstermine nach Mystery Shopping-Systemen durchgeführt. Bereits im letzten Jahr lag von Poll Immobilien in der Grafschaft Bentheim bei dieser Analyse ganz vorn, damals wurden acht Makler im Gebiet unter die Lupe genommen.

Geschäftsstelleninhaber Georg H. Pauling dazu: „Wir freuen uns, dass wir mit unseren Dienstleistungen wieder überzeugen konnten. Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Wir sind Immobilienvermittler aus Leidenschaft, dies spüren auch unsere Kunden.“

In Paulings Shop in Nordhorn gibt es mit von Poll Finance jetzt auch einen neuen Service. Finanzberaterin Petra Knecht berät vor Ort alle Interessierten zu Finanzierungs- und Versicherungsfragen rund um die Immobilie. Die erfahrene Bankkauffrau bietet eine institutsunabhängige Beratung mit Angeboten von über 400 Partnern. Die Projekte werden nach DIN SPEC 77230 durch das DEFINO Institut für Finanz-Norm geprüft und gern stellt Knecht auch ein Hypothekenzertifikat aus, das den Finanzierungsrahmen bestätigt.

Nähere Informationen: www.von-poll.com/de/location/grafschaft-bentheim