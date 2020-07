Von-Poll-Immobilien: Georg H. Pauling verstärkt sein Team

Mit mehr als 350 Shops gehört von Poll Immobilien zu den größten Maklerunternehmen Europas. Auch in der Grafschaft Bentheim ist das Maklerhaus vertreten. Der qualifizierte Immobilienmakler (IHK) Georg H. Pauling und sein Team beraten Eigentümer und Suchkunden in der Region kompetent vom Erstgespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. Spezialisiert sind sie auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in bevorzugten Lagen. Kunden vertrauen auf Pauling, denn er verfügt sowohl über fundiertes Know-how als auch über eingehende Erfahrung. Zudem ist er vor Ort bestens vernetzt. Als geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®) schätzt Pauling auch unverbindlich und kostenfrei den Marktpreis von Immobilien ein.

Georg H. Pauling freut sich über den Zuspruch der Kunden in den vergangenen Jahren an seinen Standorten in Nordhorn, Bentheimer Straße 9, und in Bad Bentheim, Am Bismarckplatz 4.

Nun hat er sein Team mit einem weiteren erfahrenen Immobilienmakler und Bauingenieur verstärkt. Arnoud Jonker wird zukünftig den Shop in Bad Bentheim leiten. Der gebürtige Niederländer hat exzellente Kontakte in sein Heimatland. Er weiß die Mentalität seiner Landsleute bestens einzuschätzen und wird die entsprechenden Verkaufsunterlagen in der Landessprache erstellen. Somit kann eine Immobilie regional, deutschlandweit und ebenso professionell im Nachbarland angeboten werden.

Arnoud Jonker möchte zeitnah sein Team weiter ausbauen. Bewerbungen über die Website www.von-poll.com/grafschaft-bentheim