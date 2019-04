Volksbank stell neues Jugendmarktkonzept vor

Nordhorn Leopold Otto Arnold der 26. oder einfach nur kurz Zahnritter Leo, die Leitfigur des neuen Jugendmarktkonzeptes der Grafschafter Volksbank, öffnet zeitgleich mit dem traditionellen Holschenmarkt am Samstag, 27. April, die Türen zu seiner Schatzkammer im Keller der Hauptstelle der Bank in Nordhorn.

Dort in der Bahnhofstraße/Ecke Jahnstraße können alle interessierten Kinder in der Zeit von 10 bis 17 Uhr Ritterschilde bemalen mit einem echten Ritterschmied, Schmuckstücke für Prinzessinnen basteln und mit dem durch zahlreiche Auftritte in der Region bekannten Kinderliedermacher Christian Hüser lachen und singen. Eine Ritter-Hüpfburg bietet viel Platz, um sich richtig auszutoben und anschließend kann man zuschauen, wie der Luftballonkünstler Happu Krenz Ritterschwerter formt und natürlich auch kostenlos verteilt, oder einer Märchenerzählerin lauschen, die abenteuerliche Geschichten von Zahnritter Leo und seiner besten Freundin Debby vorliest. In einer echten Jurte können hungrige Kinder Stockbrot backen und sich stärken.

Zusammen mit einem Besuch des Holschenmarktes am gleichen Tag sicher eine tolle Möglichkeit, den Samstag zu genießen.

Nähere Informationen: www.grafschafter-volksbank.de/jugend/zahnritter.html