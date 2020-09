Volksbank Niedergrafschaft freut sich über 8000. Mitglied

Uelsen Im Rahmen einer kleinen Gratulationsfeier hat die Volksbank Niedergrafschaft Marcel Lahuis aus Georgsdorf als 8000. Mitglied der Bank begrüßt. Bankvorstand Horst Lammers und Geschäftsstellenleiter Jörn Raterink bedankten sich bei dem neuen Mitglied mit einem Tablet sowie einem Restaurantgutschein. Genossenschaftsbanken wie die Volksbank Niedergrafschaft zeichnen klar definierte Merkmale und Wertvorstellungen aus: Sie sind lokal verankert, überregional vernetzt, ihren Mitgliedern verpflichtet und demokratisch organisiert. Geleitet werden sie von den Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung mit dem Ziel, Kunden und Mitglieder wirtschaftlich zu fördern.

„Die steigende Zahl der Teilhaber an unserer Bank zeigt, dass immer mehr Kunden von der Mitbestimmung und den durch die Mitgliedschaft gebotenen Mehrwerten überzeugt sind“, freute sich Horst Lammers. Überdies wolle man die enge Verbundenheit mit den Menschen und der Region in Form einer Zuwendung für eine Einrichtung vor Ort herausstellen, so der Bankvorstand. Die Entscheidung über den Spendenempfänger durfte Marcel Lahuis treffen. Seine Wahl fiel auf den TSV Georgsdorf und spült somit 800 Euro in die Kasse des Sportvereins. Die Volksbank Niedergrafschaft eG beschäftigt circa 100 Mitarbeiter an den Standorten Uelsen, Georgsdorf, Hoogstede, Wilsum und Itterbeck. Die einzige eigenständige Bank mit Sitz in der Niedergrafschaft feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.