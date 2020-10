Volksbank erhält personelle Verstärkung für Euregio Invest

Nordhorn Am 1. Oktober startete Christian Höcker als Vermögensberater in sein neues Aufgabenfeld bei der Grafschafter Volksbank im Bereich Euregio Invest. Der 34-Jährige aus Lohne war bisher als „Leiter Vermögenskundenbetreuung“ bei einer Regionalbank tätig und verantwortete das Geschäftsgebiet Grafschaft Bentheim und Emsland. Er kann auf eine 18 Jahre umfassende Berufserfahrung zurückblicken. An der Frankfurt School of Finance & Management studierte er berufsbegleitend und erwarb erfolgreich den Abschluss zum Bankbetriebswirt. Darüber hinaus ist er geprüfter Versicherungsfachmann.

Die Zeit ist geprägt von Nullzins, Digitalisierung und Wertverlust des Vermögens. Umso wichtiger ist dann eine gelebte Konstante aus qualifizierter, ganzheitlicher Beratung. Diese basiert auf Vertrauen und Nähe zum Kunden. Eine seit vielen Jahren erfolgreiche Kernkompetenz von Euregio Invest. Genau das hat Christian Höcker bewogen, sich bei der Anlage- und Vermögensberatung Euregio Invest der Grafschafter Volksbank zu bewerben. Ist das Vermögen der Kunden zukunftsfähig? Christian Höckers Antrieb ist es, seinen Kunden Wege aufzuzeigen, wie sie auch in unsicheren Zeiten ihr Vermögen erhalten können. Außerdem ist es ihm wichtig, den Ausbau und die Weiterentwicklung des Bereichs Private Banking aktiv zu begleiten. Euregio Invest suchte einen qualifizierten, berufserfahrenen jungen Privat-Banker mit regionaler Verwurzelung und Bodenhaftung. Ziel war es, das bestehende Team aufzustocken und zu ergänzen. Das ist mit Christian Höcker erfolgreich gelungen.