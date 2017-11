Vodafone Nordhorn ist neuer HSG-Partner für Saison 2017/2018

gn Nordhorn. „Ein hoher Bekanntheitsgrad und enorme Sympathiewerte machen die HSG zu einem idealen Partner für uns“, so Florian Körner, Geschäftsführer Vodafone Nordhorn. Als einziger Business Professional-Store mit exklusiver Betreuung und Angeboten für Geschäftskunden präsentiert sich Vodafone Nordhorn an seinen zwei Standorten an der Hauptstraße 11 und am Stadtring 60 im Ringcenter als ebenso professionell und eingespielt wie das Team um Handballtrainer Heiner Bültmann.

Speziell Simone Bruns, als einzige „Fachfrau für Telekommunikation im Geschäftskunden-Segment (IHK)“ in ganz Niedersachsen, und ihre sechs Geschäftskunden-Mitarbeiter tragen dazu bei, dass der Standort Nordhorn zu einem der stärksten im gesamten Bundesgebiet zählt. Mit dem Sponsoring unterstreicht Vodafone Nordhorn die Verbundenheit zur Region und freut sich mit der HSG Nordhorn-Lingen auf eine gemeinsame, langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit.

Vodafone Nordhorn wurde 2007 gegründet und die Gesamtverantwortung liegt bei Florian Körner, einem von bundesweit 50 Vodafone- Mehrfachbetreibern. Weitere Standorte gibt es in Borken und Münster. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen 22 Mitarbeiter und 5 Auszubildende. Kennzeichnend für Vodafone Nordhorn sind nach Körners Worten die kompetente Beratung, guter Service und die eigene telefonische Kundenbetreuung für Privat- und Geschäftskunden.

Nähere Informationen: www.hsgnordhorn-lingen.de