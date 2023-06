Vier Tage Schützenparty in Wietmarschen

Wer in diesen Tagen, die Gespräche der Wietmarscher Bürger verfolgt, wird ein Thema nicht überhören: Es ist bald Schützenfest. Und wer Wietmarschen kennt, weiß, was das für die Vereinsmitglieder, alle Freunde und Unterstützer des Vereins bedeutet: Vier Tage lang dreht sich alles um das große Fest auf dem Platz an der Schulstraße. Los geht es am Freitag, 30. Juni, ehe mit dem großen Krönungsball am Montag, 3. Juli, der unbestrittene Höhepunkt erreicht wird.

Die erste wichtige Entscheidung fällt gleich am ersten Abend. Um 18 Uhr beginnt das Jugendkönigin- und Jugendkönigschießen. Dann werden die Nachfolger von Dennis Backherms und Rica Bölt gesucht, die sich im vergangenen Jahr die Titel gesichert hatten.

Der sogenannte Schützenfestauftakt stellt dann ab 20 Uhr den offiziellen Beginn für den Feiermarathon dar. Für die Musikkapelle Alstätte ist es mittlerweile schon eine Ehrensache, an diesem Abend für den entsprechenden musikalischen Rahmen zu sorgen. Langjährige Mitglieder werden geehrt. Die Tanz- und Partyband „Hands Up“ sorgt ab etwa 22 Uhr dafür, dass zum ersten Mal der Siedepunkt der Feierfreude erreicht wird.

Das DJ Team „Sound Control“ gehört ebenfalls zu den Stammgästen und wird am Samstag, 1. Juli, ab 21 Uhr mit tollen Sonder- und Lichteffekten das Publikum bei der großen Zeltparty begeistern. Der Abend ist offen für jedermann, egal ob jung oder alt, Mitglied oder kein Mitglied, Wietmarscher oder Nicht-Wietmarscher. Vereinsmitglieder haben freien Eintritt, ansonsten werden fünf Euro Eintritt erhoben. Von 21 bis 23 Uhr gibt es in der Happy Hour besonders günstige Getränkeangebote.

Isi Glück, ehemalige Miss Germany, ist der Stargast beim Krönungsball des Schützenvereins Wietmarschen. Foto: privat

Für das amtierende Königspaar Thomas und Kathrin Trepohl steht am Festsonntag einer der Höhepunkte ihrer Regentschaft an, wenn sich ab 15 Uhr nach dem Antreten auf dem Marktplatz der Festumzug durch Wietmarschen in Bewegung setzt. Musikalisch unterstützt wird der Umzug vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhaus, vom Spielmannszug Uelsen, von der Kolpingkapelle Freren sowie den Lokalmatadoren des Musikvereins Wietmarschen. Der Umzug endet auf dem Festplatz, wo traditionell der Familientag stattfindet. Nahtlos geht die Feier ab 19 Uhr im Festzelt weiter, wo das DJ-Team „Sound Control“ im Festzelt für beste Partystimmung sorgt.

Der Montag ist für viele der Haupttag des Schützenfestes. Bereits um 7 Uhr ist das Antreten auf dem Marktplatz. Es folgt der Besuch in der Kirche St. Johannes Apostel, wo die Schützengemeinde etwa gegen 7.30 Uhr den Schützensegen erhält. Danach geht es für ein kurzes Gedenken zum Kriegerdenkmal. Anschließend gehen die Schützen zum Festzelt, wo gemeinsam gefrühstückt wird. Dabei kribbelt es dem einen oder anderen schon in den Fingern, denn anschließend beginnt das Königsschießen, wobei in diesem Jahr ein „alter“ König gesucht wird, weil nur die Schützen jenseits der 45 in diesem Jahr König werden können. Um 15.30 Uhr tritt die Schützengemeinde wieder am Marktplatz an, von wo der Festumzug mit dem neuen Königspaar loszieht. Zielpunkt ist der Festplatz, wo im großen Zelt die Proklamation der neuen Majestät erfolgt.

Ab 20 Uhr beginnt zu Ehren für das neue Königspaar der große Krönungsball im Festzelt. Die Partyband „Hashtag“ ist bekannt für ihre erfrischende Tanz- und Partymusik und wird dafür sorgen, dass die Tanzfläche stets gut gefüllt ist.

Aber was wäre der große Krönungsball ohne einen Stargast? In diesem Jahr hat der Schützenverein Wietmarschen Isi Glück verpflichtet. Die ehemalige Miss Germany hat sich innerhalb kürzester Zeit in der Partyszene einen Namen gemacht und dominiert die Megaparks auf Mallorca. Mit großer Power wirbelt sie über die Bühne und reißt ihr Publikum mit. Zu ihrem Repertoire gehören eigene Hits, die sie mit einigen bekannten Party-Hymnen kombiniert. Nicht fehlen darf dabei ihr Mega-Hit „Delfin“.

