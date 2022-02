Vier Doppelhaushälften: Wohnen in ruhiger Lage in Uelsen

Uelsen Vier moderne Doppelhaushälften entstehen derzeit in Uelsen in schöner und ruhiger Wohnlage am Wacholderweg. Die in umweltfreundlicher und energiesparender Bauweise, nach KfW-Effizienzklasse 40ee gefertigten Häuser verfügen über eine Wohnfläche von circa 112 Quadratmeter, eine hochwertige Ausstattung und jeweils einen Carport. Die Grundstücke sind 296 beziehungsweise 297 Quadratmeter groß. Zu jeder der Doppelhaushälften gehört eine großzügige Terrasse.

Bauträger ist die Uelsener Massivbau GmbH. Der Vertrieb läuft über die Kreissparkasse. Ansprechpartner sind Jan-Hermann Lucas, Telefon 05921 984827, E-Mail: jan-hermann.lucas@sparkasse-nordhorn.de und Mitja Elferink, Telefon: 05921 986370, E-Mail mitja.elferink@sparkasse.nordhorn.de

Für drei der vier neuen Objekte lagen nach kurzer Zeit schon Reservierungen vor. Weitere Infos auf www. sparkasse-nordhorn.de