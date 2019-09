Vermittlung von landwirtschaftlichen Betrieben

Nordhorn Auch weiterhin werden Landwirte und Investoren in ganz Deutschland und den Niederlanden beim Kauf, Verkauf oder der Einrichtung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe betreut. Seit Gründung der BBP Agrar Service GmbH vor 27 Jahren hat sich in der Landwirtschaft viel getan und das Berufsbild des Landwirts stark verändert. Der Landwirt ist heute ein Manager, der sämtliche Prozesse in seinem Betrieb mit dem Smartphone oder Tablet auch von der Schlepperkanzel aus steuern kann. Die Digitalisierung ist hier also bereits voll im Gang.

Nicht die einzige Herausforderung, der sich die moderne Agrarwirtschaft, aber auch wir als Landwirtschaftsberater und Makler für Agrarimmobilien mittlerweile stellen. Entsprechend sind unsere Leistungen und Ansprüche gewachsen und ist es an der Zeit, dem nicht nur organisatorisch, personell und technisch, sondern auch mit einem neuen Markenauftritt Rechnung zu tragen.

Dabei haben wir uns nicht nur zum Ziel gesetzt, Landwirten und Investoren den Weg in eine spannende und aussichtsreiche Zukunft zu weisen. Mit unserem neuen Markenauftritt als „Landlords“ wollen wir ein Zeichen setzen und das oft angeschlagene Image der Landwirtschaft ins rechte Licht rücken.

Angesichts der globalen Veränderungen, die wir erleben, hat sie große Aufgaben zu bewältigen und wird wichtiger werden denn je. Das sollte jedem bewusst sein. Weitere Informationen: www.landlords-immobilien.de/