Verhinderungspflege bei der Caritas in Nordhorn

Genau ein Jahr waren die Arbeiter im Haus St. Marien in Nordhorn fleißig am Werk. Nun erstrahlen das Foyer, die Cafeteria und der Außenbereich des katholischen Pflegeheims im neuen Glanz. Ein schwerer Wasserschaden im Frühjahr 2022 war der Anlass für diese umfassende Maßnahme. In diesem Zusammenhang sind im Erdgeschoss des Hauses zwei Räume für die sogenannte Verhinderungspflege entstanden.

Unter dem Leitgedanken „Auszeit für pflegende Angehörige“ können seit dem 1. Juni pflegebedürftige Menschen ab Pflegegrad 2 dort vorübergehend einziehen und werden rundum versorgt, während sich die Angehörigen in dieser Zeit erholen können. Die Kosten werden bis zu einem bestimmten Umfang durch die Pflegeversicherung übernommen. In Kooperation mit der GMP-Group stehen Apartments zur Verfügung. Der pflegerische Bedarf wird durch den ambulanten Pflegedienst erbracht. Tagesbetreuung und Beschäftigungsmöglichkeiten können durch die Tagespflege der Caritas erbracht werden.

Weitere Infos auf www.caritas-os.de/st.-marien-pflege-gmbh/st.-marien-haus/haus-st.-marien/haus-st.-marien