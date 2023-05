Veredlungsforum und Tag der offenen Tür in Laar

Am Donnerstag, 8. Juni, wird um 19.30 Uhr auf dem Gelände des Kraftfuttermittelwerkes in Laar, an Bahnhofstraße 2, die landwirtschaftliche Infoveranstaltung „Veredlungsforum“ durchgeführt. Organisiert wird dies von der Raiffeisen Ems-Vechte, dem Warengeschäft der Raiffeisenbank Ems-Vechte eG. Als Referent tritt hierbei Markus Gürne, deutscher Journalist, Fernsehmoderator und Ressortleiter der ARD-Wirtschaftsredaktion „Wirtschaft vor Acht“, auf. Er spricht zum Thema „In welcher Welt wollen wir leben?“ in Hinblick auf Regionalität und nachhaltiger Erzeugung von Lebensmitteln.

An der anschließenden Podiumsdiskussion nehmen neben Markus Gürne der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Bernhard Krüsken sowie Stephanie Behnen (Landwirtin aus Groß Berßen), Christiane Bregen-Meiners (Bezirksvorsitzende der Landfrauen in der Region Emsland und Grafschaft Bentheim) und Albert Weersmann (Vorstand der Raiffeisenbank EmsVechte eG) teil. Aus organisatorischen Gründen ist für diese Veranstaltung eine Anmeldung über die Webseite www.raiffeisen-ems-vechte.de erforderlich.

Ebenfalls beim Kraftfuttermittelwerk in Laar findet ein Tag der offenen Tür am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 17 Uhr statt. An diesem Tag können Sie den Neubau der Rohwarenannahme sowie weitere Bereiche des Firmengeländes besichtigen. Für ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein sowie das leibliche Wohl wird gesorgt.

Weitere Infos auf www.raiffeisen-ems-vechte.de