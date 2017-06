Die Bauarbeiten am neuen Gebäude der Vechtetal Tierarztpraxis sind abgeschlossen. Seit Montag dieser Woche sind das Tierärzte-Team und ihre Mitarbeiter wieder am bekannten Standort Industriestraße 2 in Wilsum anzutreffen. Ab dem 1. März (Anmerkung: bis zum 28. Februar ist auch noch die Praxis in Uelsen geöffnet) ist die Praxis dort komplett vertreten. Die Praxis hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr.

Weitere Informationen unter www.vechtetaltierarztpraxis.de

Foto: J. Lüken