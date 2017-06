Van Ackeren: Neueste Optik- und Akustik-Lösungen

ago Emlichheim/Nordhorn. Wer sich mit Rainer van Ackeren unterhält, merkt sofort, dass der Augenoptik-& Hörakustikermeister seinen Beruf liebt. Nach wenigen Worten wechselt das Gespräch ins Fachspezifische, die Themen drehen sich um van Ackerens Leidenschaft, die er zu seinem Beruf machte. Es geht um klaren Durchblick und exzellentes Hörvermögen. „Jedem in der Bevölkerung empfehle ich, die beiden Sinne Auge und Ohr einmal pro Jahr prüfen zu lassen“, sagt der Profi. Seit 20 Jahren betreut das inhabergeführte Fachgeschäft Optik und Hörgeräte van Ackeren (www.optik-hörgeräte.de) in Emlichheim an der Dorfstraße 26 seine Kunden. Die ersten zehn Jahre als Geschäftsführer der Firma Optik Brinkhaus. 2007 begann die Selbstständigkeit.

Stammkunden sind so etwas wie das höchste Lob für einen Händler und Arbeitgeber. Dasselbe gilt für langjährige Mitarbeiter. Bei dem Emlichheimer Optik und Hörspezialisten sind zwei Mitarbeiterinnen der ersten Stunde heute noch im Team: Henriette Schoemaker und Friedhilde Pertenbreiter.

Regelmäßige Fortbildungen sorgen dafür, dass Rainer van Ackeren und seine sechs Mitarbeiterinnen optimale Beratung und Betreuung in puncto Sehhilfe und Hörgeräte bieten können. ,,Schließlich sorgen wir bei unseren Kunden für höhere Lebensqualität“, erklärt Rainer van Ackeren den täglichen Einsatz seines Teams.

Bei der Sehanalyse wird das Auge bei van Ackeren intensiver beleuchtet. So prüfen die Mitarbeiter die Augen ihrer Kunden mit modernster Technik, wie zum Beispiel eine Aufnahme der Netzhaut oder Augeninnendruckmessung. Dabei können Veränderungen der Netzhaut frühzeitig erkannt werden und vom Augenarzt weiter untersucht und behandelt werden. Immer wieder merkt man: Bei van Ackeren steht der Kunde im Mittelpunkt. ,,Wir wollen wissen, wie tickt der Kunde, für welche Situationen braucht er die Brille“, sagt van Ackeren.

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen gehe der Trend zur Dritt- oder Viertbrille, ,,für jede Situation die optimale Sehhilfe“, ergänzte Mitarbeiterin Friedhilde Pertenbreiter. So biete der Spezialist moderne Kontaktlinsen und Brillenfassungen in allen Preisklassen an. Kunden können bei van Ackeren unter circa 1000 Brillenfassungen ihr Lieblingsmodell wählen, das Geschäft führt Marken wie Zeiss, Silhouette, Ted Baker, Marco Polo, Maui Jim oder Joop.

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, für Ihre Sehanalyse einen Termin zu vereinbaren. Eine Sehanalyse beziehungsweise Augenglasbestimmung nimmt schon mal 45 Minuten oder mehr in Anspruch. Weiterer unschlagbarer Teil des Kundenservices ist die Verträglichkeitsgarantie.

Mit dieser und weiteren Serviceleistungen, wie Hausbesuche, bietet das Fachgeschäft den Kunden ,,ein Rund-um-Wohlfühl-Paket“, wie er sagt.

Auf den Punkt gebracht lassen sich die Leistungen wie folgt zusammenfassen: Seit 20 Jahren bietet Rainer van Ackeren seinen Kunden individuelle Beratung, computergestützte Anpassung von Hör- und Sehhilfen sowie die Möglichkeit, diese kostenlos zur Inspektion zu geben. Zudem gibt es einen Reparaturservice für reibungsloses funktionieren aller Hilfen.

Das gilt auch für Hörgeräte und umfassenden Kontrollen des Hörorgans. Neben Emlichheim erhalten die Kunden auch in der Nordhorner Filiale Informationen und Lösungen rund um die Akustik. Das Team unterstützt und berät rund um das Thema Hören und Hörgeräte. Seit 2009 betreibt van Ackeren zusammen mit seinem Partner Helmut Völkers das Akustikfachgeschäft in der Ochsenstraße 16 Nordhorn.

Außer einem Hörtest mit Analyse im Hörlabor bietet der Spezialist in Emlichheim und Nordhorn modernste Hörgerätetechnik sowie verschiedenes Zubehör.

Die Geräte sind auf die Anatomie und das Hörumfeld des Kunden abgestimmt, ihre Bedienung wurde vereinfacht.

Heute filtern Hörgeräte Töne, Geräusche und Sprache so gut, dass der Träger in der Lage ist, alle drei voneinander zu unterscheiden. Zudem sind moderne Geräte deutlich reparaturresistenter als früher. Dies liegt mitunter an den besseren Materialien wie Nanobeschichtung. Ein Regenschauer hat heutzutage kein Ertrinken der Geräte mehr zur Folge.

Aber auch die kostenlosen regelmäßigen vierteljährlichen Wartungsarbeiten wie zum Beispiel mit dem Reinigungsgerät Ecco-Cleaner, lassen einen Hörgeräteausfall durch Feuchtigkeit und Cerumen auf ein Minimum reduzieren.

Rainer van Ackeren spricht bei der Schwerhörigkeit von einem schleichenden Prozess. Neuesten Studien zur Folge erkranken Träger von Hörgeräten, wenn überhaupt, später an Demenz als Menschen, denen erst nach Jahren auffällt, dass sie schwerhörig sind.

Damit es überhaupt nicht erst zum Hörgerät kommt, beraten die Emlichheimer und Nordhorner Spezialisten ihre Kunde auch zum Thema Lärmschutz. Musikern, Diskogängern sowie Arbeitern auf dem Bau und in der Industrie kann mit speziell auf ihre Situation angepasstem Gehörschutz geholfen werden.

Darüber hinaus investiert der Emlichheimer Fachbetrieb für gutes Sehen & Hören in die Zukunft und bietet Ausbildungsplätze an: Zwei Frauen machen gerade eine Lehre: eine wird Augenoptikerin und die andere Akustikerin. Beide hoffen darauf, nach ihrem Abschluss übernommen zu werden. Das ist ein weiteres Kompliment für den Ausbilder van Ackeren.

Modern, lichtdurchflutet und ansprechend präsentiert sich das Optik- und Hörgeräte-Geschäft van Ackeren an der Dorfstraße 26 in Emlichhheim.Foto: Kersten

Seit 20 Jahren befindet sich Optik und Hörgeräte van Ackeren an der Dorfstraße 16 in Emlichhheim. Foto: Kersten