Urlaub zu Hause mit XXXLutz

Nordhorn Normalerweise wäre die Vorfreude auf den geplanten Sommerurlaub groß, in diesem Jahr werden viele Menschen jedoch nicht in den Urlaub fahren. Doch warum nicht das gesparte Geld in schöne Möbel investieren und die eigenen vier Wände zum heimeligen Nest mit Ferienflair machen? Nichts leichter als das: In den zahlreichen Wohnwelten von XXXLutz warten die neuesten Möbeltrends bereits darauf, von daheimgebliebenen Kunden entdeckt zu werden. XXXLutz bietet alles, was nötig ist, damit Sie sich ein schöneres Heim schaffen können – eine große Sortimentsvielfalt, beste Preise und namhafte Marken.

Mediterraner Lifestyle wie am Mittelmeer

Sie lieben das Mittelmeer, werden dieses Jahr aber nicht dorthin verreisen können. Dann holen Sie sich doch etwas mediterranen Lifestyle in die eigenen vier Wände. Das gelingt Ihnen mit Möbeln und Wohn-Accessoires aus Holz, Rattan, Leinen und Terrakotta. Warme erdige Farben und helle Naturtöne bestimmen außerdem die Einrichtung, ebenso wie Blau- und Grüntöne. Textilien und Teppiche dürfen zudem üppig und farbenfroh gemustert sein. Auch der Outdoor-Bereich eignet sich gut dafür, eine mediterrane Atmosphäre zu kreieren, beispielsweise mit Gartenmöbeln aus Korbgeflecht, Holz oder Eisen sowie Blumentöpfen, Kübeln und Schalen aus Terrakotta. Eine rustikale Küche lädt außerdem dazu ein, gemeinsam mit Familie und Freunden einen mediterranen Gaumenschmaus zu kredenzen und diesen anschließend in der neuen Tischgruppe aus Holz gemeinsam zu genießen. Ein großes Plus: Die neuen, clever konzipierten Küchen integrieren sich mühelos ins Wohnen oder umgekehrt das Esszimmer in die moderne Küche. Die eigene Traumküche bietet XXXLutz mit ausgeklügelter, smarter und leichter bedienbarer Technik sowie exakt nach Maß.

Fernöstliches Ambiente

im Asien-Look

Der Ferne Osten ist ebenfalls nur einen Katzensprung entfernt und befindet sich – Sie ahnen es – bald in Ihrem eigenen zuhause. Denn bei den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl finden Sie eine riesige Auswahl an preiswerten Produkten, die trendig, modern und geschmackvoll sind. Wer sich asiatisch einrichtet, mag es schlicht und geradlinig. Bei Möbeln setzen Sie idealerweise auf dunkle und schlichte Sorten wie Akazienholz, Nussbaum oder Teak. Die Farbwelt des asiatischen Einrichtungsstils reicht von zarten Pastelltönen über gedeckte Nuancen bis hin zur leuchtenden Farbenpracht. Typisch für den asiatischen Einrichtungsstil ist auch das Material Bambus, aus dem Matten, Lampions und Trennwände bestehen können. Kombiniert mit asiatisch-anmutenden Wohn-Accessoires wie bodennahen Beistelltischen, dekorativen Vasen, fein bestickten Kissen und Decken aus Seide sowie stimmungsvollen Leuchten werden Ihr Wohn- oder Schlafzimmer zu einem Ort für mehr Harmonie, Ruhe und Gelassenheit. Auch im heimischen Garten kann der asiatische Einrichtungsstil Einzug finden. Machen Sie es sich hier mit Gartenmöbeln aus Teakholz, Rattan oder Bambus gemütlich und dekorieren Sie diese mit bunt-gemusterten Kissen und Decken im Bali-Stil.

