„Unsere Fürsorge gilt auch unseren Pflegekräften“

Mehr als 750.000 Euro investierte die Stiftung Bürgerhilfe Enlichheim in den Erwerb und Ausbau ihres neuen Mitarbeiter-Apartmenthauses in direkter Nachbarschaft „Am Huskamp“ ín Emlichheim. Am Tag der offenen Tür können sich die Besucher ein Bild auch von diesem neuen Leuchtturmprojekt der Bürgerhilfe machen.

Sechs hochwertig-wohnliche, voll ausgestattete Apartments zwischen 38 und 50 Quadratmeter Größe bietet das von Grund auf modernisierte, im Jahr 2007 erbaute Haus an der Friedrich-Kottemann-Straße 1. Ihren privaten Lebensmittelpunkt und Rückzugsort finden dort derzeit vier indische Pflegekräfte sowie eine langjährige Mitarbeiterin der Bürgerhilfe, ein weiteres Apartment bewohnt ein Mitarbeiter eines örtlichen Gastronomiebetriebs.

Die Küchen laden zum Kochen und Verweilen ein. Foto: privat

Zeichen der Wertschätzung

„Grundgedanke des Projekts ist es, dass wir unseren Pflegekräften die gleiche Fürsorge und Aufmerksamkeit entgegenbringen wollen wie unseren Bewohnern“, erklärt Holger Rohlfs, Leiter der Einrichtung „Am Huskamp“, „sowie die Wertschätzung, die sie verdient haben. Auch unsere ausländischen Mitarbeiterinnen sollen schließlich Lebens- und Wohnbedingungen vorfinden, wie wir sie selbst gewohnt sind. Und das können wir mit dem neuen Apartmenthaus sicherstellen.“

Dass man bei der Bürgerhilfe dabei keinerlei Profiambitionen hegt, beweist die Tatsache, dass die Apartments zum gerade einmal kostendeckenden Mietpreis von 8,50 Euro pro Quadratmeter inklusive sämtlicher Betriebs- und Nebenkosten vergeben sind. Sogar kostenloses WLAN steht rund um die Uhr zur Verfügung. „Ein ganz wichtiger Punkt für die Verbindung unserer ausländischen Mitarbeiterinnen zu ihren Familien in der Heimat“, weiß Holger Rohlfs.

Zentraler Faktor gelungener Integration

Die eigene private Wohnung in Deutschland ist der zentrale Faktor für eine gelungene Integration ausländischer Fachkräfte. Die beginnt bei der Bürgerhilfe Emlichheim bereits bei der Kontaktaufnahme mit qualifizierten Interessentinnen - diesen steht von Anfang an ein Mitarbeiter der Bürgerhilfe bei allen behördlichen Angelegenheiten zur Seite.

Am Umbau waren lokale Unternehmen beteiligt, die den engen Zeitrahmen eingehalten haben. „Die Zusammenarbeit klappte hervorragend“, berichtet Holger Rohlfs, wobei auch der Aspekt der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung berücksichtigt wurde.

Auch die Badezimmer sind freundlich und hell ausgestattet. Foto: privat

Die heutige Stiftung Bürgerhilfe Emlichheim unterstützt seit nunmehr 35 Jahren Menschen in der Region mit vielfältigen ambulanten und stationären Leistungen der Senioren- und Krankenpflege. So eröffnete beispielsweise die Einrichtung „Am Huskamp“ Möglichkeiten der ambulanten und stationären Pflege, der Tages- und Kurzzeitpflege sowie auch der Palliativpflege für schwersterkrankte Patienten.

„Menschen bewegen“ lautet das Motto des Tages der offenen Tür am Sonntag, 4. Juni, von 14 bis 18 Uhr. Dort können sich Interessierte über das Angebot, auch im Rahmen einer Hausbesichtigung, informieren. Unter anderem stellt sich der Förderverein vor, der eine Rikscha angeschafft hat, mit der ältere Menschen gefahren werden können. Für die Fahrten werden noch Ehrenamtliche gesucht, die bereit sind, die Rikscha zu steuern. Außerdem werden am Sonntag noch Kutschfahrten und Kaffee und Kuchen angeboten.

Weitere Infos auf: http://buergerhilfe-emlichheim.de/