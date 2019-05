Uhren Schmuck Kuipers mit Kompetenz und Kundenorientierung

Nordhorn Man kennt sich in Nordhorn. Hendrika Kuipers-Werning ist Chefin und Seele des Geschäfts. Die gelernte Uhrmacherin hat das Geschäft Uhren Schmuck Kuipers am Gildehauser Weg 46 in Nordhorn im Jahr 2000 übernommen. Bis heute hat sie diesen Schritt nicht bereut.

„Das ist Wahnsinn – ich bin mehr als glücklich mit dem geschäftlichen Erfolg“ sagt die Nordhorner Geschäftsfrau, die in ihrer Werkstatt einen Goldschmiedemeister sowie eine Uhrmacherin beschäftigt. Im Verkauf gehen vier erfahrene Teilzeitkräfte kundenorientiert auf individuelle Kauf- beziehungsweise Servicewünsche ein.

Service und Reparatur rund um Zeitmesser wie Armbanduhren oder Wand-und Standuhren liegen Hendrika Kuipers-Werning besonders am Herzen: „Dazu gehört natürlich auch der sofortige Batteriewechsel bei Armbanduhren wie auch die fachgerechte Reinigung und Wartung mechanischer Komponenten eines Uhrwerks. Im Schmuckbereich sind es individuelle Anfertigungen, Umarbeitungen und Reparaturen von Ringen, Ketten oder Ohrschmuck. Außerdem bieten wir dem Kunden eine kostenlose Gravur des gekauften Schmuckstückes an. Eine moderne CNC-Gravurmaschine lässt hier fast keine Wünsche offen“, erklärt Hendrika Kuipers-Werning.

In dem vor drei Jahren komplett in edlem Weiß und Anthrazit gestalteten Showroom findet der Kunde eine breite Auswahl führender Uhren- und Schmuckhersteller unterschiedlicher Preislagen . „Antragsringe sind derzeit wieder stark im Kommen“, informiert Hendrika Kuipers-Werning über neueste Trends und unterstreicht auch hier die Service- und Beratungskompetenz ihres auffällig angenehm freundlichen Teams.

„Im Laufe der Jahre haben wir so einen großen Kundenstamm aufbauen können“, unterstreicht die Nordhorner Uhrmacherin. Ihre Kunden kommen nicht nur aus den verschiedenen Nordhorner Stadtteilen, sondern auch aus Gildehaus, Schüttorf und Bad Bentheim. Kunden können übrigens bequem direkt vor dem Geschäftshaus parken (Zufahrt über den Kanalweg). „Gefragt sind nach wie vor auch klassische Wecker oder die beliebte Küchenuhr, die wir natürlich in unserem Verkaufsprogramm in verschiedenen Modellen und Preislagen vorrätig haben“, sagt Hendrika Kuipers-Werning. Ergänzt wird die umfangreiche Angebotspalette des Fachgeschäftes auf der Blanke mit dem Ankauf von Altgold zum Tagespreis. Weitere Informationen: trauringe-nordhorn.com/