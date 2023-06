Uelser Schützen feiern sechs Tage lang

Vielseitig, wie das Leben, so ist auch das Musikprogramm beim Volks- und Schützenfest in Uelsen, das am zweiten Juli-Wochenende auf dem Festplatz an der Umgehungsstraße gefeiert wird. Dabei treffen nicht nur musikalische Tradition und Gegenwart aufeinander. Das Fest ist mittlerweile weit über die Gemeindegrenzen bekannt und hat sich zu einem wahren Imageträger der Niedergrafschafter Kommune entwickelt. Die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen. Das Königsschießen auf den Holzvogel am Montag stellt den absoluten Höhepunkt dar.

„Uns ist es wichtig, der Uelser Bevölkerung und unseren Gästen ein vielseitiges und gleichzeitig ausgewogenes Fest- und Musikprogramm zu bieten“, erklärte der Präsident der Bürgerschützen, Gerold Voet, auf der jüngst abgehaltenen erweiterten Vorstandssitzung. Das Uelser Fest sei ebenso universell wie zeitlos, so der Vorsitzende weiter. Im weiteren Verlauf gab er die Programmfolge bekannt.

Mit dem ersten Antreten zum Schützenappell bei der Königsresidenz (Uelser Hof) beginnt am Donnerstag, 6. Juli, das große Festwochenende. Auf dieser letzten Versammlung vor dem Fest sorgen neben dem vereinseigenen Spielmannszug und den Spielleuten BSV Uelsen die „Lustigen Musikanten Brögbern“ für musikalische Unterhaltung. Am Freitag veranstaltet Festwirt Frank Scharnowski eine große Mallorca Party. Mit dem „Bierkapitän“ konnte ein Partyschlagersänger verpflichtet werden, der sich gerade in der europäischen Partyszene fest etabliert. Er wird das „Beach-feeling“ aus dem Mega-Park mit nach Uelsen bringen. Gemeinsam mit „Colorado-Entertainment“ sorgen die erklärten „Gute-Laune-Profis“ für allerbeste Stimmung bei den jungen und „junggebliebenen“ Gästen.

Am Samstag, 8. Juli, treten die Schützen um 19 Uhr bei Heinrich Lucas an. Nach kurzem Marsch zur Königsresidenz in die Ortsmitte erfolgt dort das Totengedenken und Einholen des Thrones. Die Nachbarvereine aus Neuenhaus, Lage und dem niederländischen Tubbergen werden dort ebenfalls empfangen. Der Musikverein Alstätte übernimmt den musikalischen Auftakt des Kommersabends zu Ehren des amtierenden Thrones mit König Hendrik Tschirch und Königin Lea Muschielak. Als mittlerweile fast einmaliges Ereignis auf Grafschafter Schützenfesten stellt sich der Auftritt der Alstätter heraus: Der Musikverein wird in einer Stärke von etwa 55 Musikern richtige „Schützenatmosphäre“ aufkommen lassen, indem er alle Register der traditionellen Stimmungsmusik zieht. Kenner zünftiger Blasmusik kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Den weiteren Verlauf des Kommersabends gestalten die Musiker der Tanzkapelle „Cadillac“ aus dem Osnabrücker Land. Mit „Musik für Jedermann“ bringen die Musiker um Bandleader Markus Ratermann die Party auf den Punkt und verwandeln das Zelt und die Tanzfläche zu einer Wohlfühloase.

Original Tiroler Partymander: „Gute Stimmung ist Programm - alpenländische Volxmusik und pure Gaudi - das präsentieren die Original Tiroler Partymander aus Österreich“. Foto: privat

Das Sonntagsprogramm beginnt in diesem Jahr um 13.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen bei der Königsresidenz (Uelser Hof). Nach dem Salut- und Böllerschießen der historischen IV. Kompanie Uelsen des Bentheimer Landwehrbataillons von 1814 folgt der große Durchzug durch den Ort. Für gute musikalische Stimmung auf den Straßen ist gesorgt, denn nicht nur der Musikverein Ahaus, auch der erfahrene Uelser Spielmannszug und nicht zuletzt die preisgekrönten Spielleute BSV Uelsen werden sich den zahlreichen Besuchern am Straßenrand im Ortskern von ihrer besten Seite präsentieren. Aus dem Vorjahr ist auch wieder der Musikverein Heek beim sonntäglichen Schützenausmarsch mit dabei. Auf dem Festplatz findet anschließend unter den Klängen der Musikgruppen ein volkstümliches Konzert statt. Musikalischer Höhepunkt ist das Zusammenspiel aller Formationen im Festzelt. Ein klangvoller Leckerbissen, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Alle ehemaligen Könige des Schützenvereins ermitteln im weiteren nachmittäglichen Verlauf ihren Kaiser. Im Festzelt können sich die Besucher mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen stärken. Für Kinder stehen Kettenflieger und eine Apfelraupe, Schieß-, Süß- und Spielwagen bereit. Sie können sich nach Wunsch schminken lassen. Clown Carlo, der Luftballonkünstler ist ebenfalls engagiert und kann nicht nur Kinder unterhalten. Nach der Proklamation des neuen Kaisers folgt ab 18 Uhr eine Premiere und ein weiterer musikalischer Leckerbissen: Mit den „Original Tiroler Partymander“ ist den Bürgerschützen ein echter Coup gelungen. Mit zeitgemäßer, handgemachter Volksmusik sowie Eigenkompositionen garantiert das Duo aus der Alpenrepublik „Musik“ für jeden Geschmack. Unzählige Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz belegen die Attraktivität dieser Musiker. Auch in den Niederlanden haben sie zahlreiche Fans.

Am Samstag in Uelsen zu Gast: Die Partyband Cadillac sorgt dafür, dass die Tanzfläche sich zu einer Wohlfühloase verwandelt“. Foto: Cadillac

Der „Haupttag“ des Schützenfestes beginnt alljährlich am Montag um 7 Uhr mit dem Wecken. Nach dem Darbringen mehrerer Ständchen, unter anderem für die „Königsjubilare“, geht es zum Frühschoppen beim amtierenden König Hendrik Tschirch. Ab 13.30 Uhr beginnt an der Schießanlage auf dem Festplatz das Preis- und Königsschießen auf den hölzernen Vogel. Die musikalische Gestaltung übernimmt an dem gesamten Tag der Musikverein Alstätte, der dann – wie in der Vergangenheit in Uelsen üblich für überschwängliche Stimmung und entspannte Gesichter sorgen wird. Derweil sorgt DJ Tarzan im Festzelt für beste Party-Stimmung. Die Alstätter geben ab 18 Uhr den „Stadlfreunde“ die Klinke in die Hand. Die Niederländer verstehen es, guter Stimmung noch einen „draufzusetzen“. Der neu ermittelte Regent des Schützenjahres 2023 / 2024 wird mit seinem Hofstaat bei der Proklamation gegen 19.30 Uhr durch den Präsidenten der Uelser Bürgerschützen, Gerold Voet, der Bevölkerung vorgestellt. Ab 20 Uhr beginnt der Königsball, zu dem „DJ Tarzan“ am Mix-Pult stehen bleibt und die Besucher allerbestens animieren wird.

Am letzten Schützenfesttag, Dienstag, 11. Juli, ziehen die Schützen ab 19.30 Uhr (Antreten bei der Königsresidenz) noch einmal durch den Ort. Umrahmt wird dieser „verkürzter“ Umzug neben dem Spielmannszug Uelsen erstmals von den Wesuweer Dorfmusikanten. Auch die Partyband Suse + Mirko wird an diesem Abend in Uelsen ihr Debüt geben. Zum Ausklang des Schützenfestes sorgen sie noch einmal für prächtige Unterhaltung.