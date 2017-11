Truckcenter Schüttorfer Kreuz öffnet seine Türen

gn Schüttorf. Das neue Truckcenter Schüttorfer Kreuz stellt sich der Bevölkerung am Sonnabend, 18. November, ab 12.30 Uhr mit einem Tag der offenen Tür vor. Interessierte haben dann die Möglichkeit, sich über das im gesamten Umkreis einzigartige Kompetenzzentrum für alle Marken zu informieren. Die große Werkstatt mit sieben Durchfahrten bietet viel Platz.

Das Truckcenter mit leistungsfähiger Lkw-Waschanlage in der Textilstraße7 bietet hohen Service und Qualität. Es ist zusätzlich Vertragswerkstatt für Nutzfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Volvo und Renault. In Kooperation mit dem TÜV Nord bietet das Truckcenter sowohl TÜV-Abnahmen als auch AU-Untersuchungen an. Zum Leistungsspektrum gehört unter anderem:

• Reparaturen und Wartungen von Nutzfahrzeugen Anhängern, Transportern und Aufliegern aller Fabrikate

• Unfallinstandsetzung

• Direktabwicklung mit Versicherungen

• Rahmen und Achsvermessung

• Bremsen-, Elektrik- und Elektronikservice

• Reifendienst und Fahrerhausinstandsetzungen

• Hydraulik- und Kranservice

• Fahrzeughol- und Bringservice

Weitere Informationen: http://www.truck-schuettorf.de/start.html