Treppen Beckmann: Der Spezialist für den Treppenbau

gn Neuenhaus. Treppen haben für ein Haus nicht nur funktionalen Charakter. Immer mehr erfüllen sie auch ästhetische Ansprüche und sind ein wesentlicher Aspekt der Wohnqualität. Individuelle und hochwertige Lösungen bei allen Fragen rund um das Thema Treppen bietet das Unternehmen Treppen Beckmann mit Sitz an der Birkenstraße 100 in Neuenhaus an.

Die Leistungspalette von Inhaber Jürgen Beckmann und seinem Team umfasst ein Komplettpaket. Es beginnt mit einem Vorgespräch, um zu klären, welche Wünsche und Vorstellungen der Kunde hat. Daran schließen sich die Erstellung eines Vorentwurfs in 3D, die Fertigungsplanung mit allen Details und Änderungen (auch in 3D), die Fertigung in der Werkstatt sowie Lieferung und Montage an.

Als Werkstoffe finden unter anderem Holz, Glas und Metall Verwendung. Nähere Informationen: www.treppen-beckmann.de