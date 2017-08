ToB-Fussbodenfachhandel & Verlegung erweitert Service

gn Wietmarschen. Beim Thema Bauen und Wohnen ist ToB-Fussbodenfachhandel & Verlegung der richtige Partner. Der Wietmarscher Betrieb hat in Nordhorn eine Ausstellung. Neben dem Verkauf hochwertiger Bodenbelägen bietet er Bodenbelagsarbeiten an. Die Leistungen im Einzelnen: Maler- und Lackierarbeiten, Verkauf von Boden und Malerbedarf, Treppenrenovierung, PVC-Designbeläge, Laminat, Parkett, Kork, Kautschuk, Linoleum, Steinteppiche, Teppichböden und mehr. „Parkett schleifen und versiegeln zählt auch zu unseren Stärken,“ so Geschäftsführer Tim Bollrath. Inzwischen führt der Betrieb auch die Sanierung von Schadstoffen im Innen- und Außenbereich fachgerecht durch. Zu den Auftraggebern zählen Städte und Landkreise sowie Privat- und Gewerbekunden.

Weitere Informationen auf www.tob-fussboden.de

ToB-Fussbodenfachhandel & Verlegung zeigt in einer Ausstellung in Nordhorn die Bandbreite seiner Leistungen