Tischlerei Roetmann: Seit 25 Jahren selbstständig

Die Tischlerei Roetmann in Osterwald feiert in diesen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen. Am 1. April 1998 machte sich Tischlermeister Jan Roetmann selbstständig. Damals hatte er einen Angestellten, mit dem er die ersten Aufträge erledigte. Mit einer Halle startete Jan Roetmann in die Selbstständigkeit. In kleinen Schritten entwickelte sich der Betrieb immer weiter. Es wurden noch zwei weitere Hallen gebaut. 2018 erfolgte der Einzug in den Neubau.

Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen neun Angestellte. Auch zwei junge Frauen arbeiten als Tischlerinnen in dem modern ausgerichteten Unternehmen.

Konzentriert hat sich das Unternehmen auf den Treppenbau, den Innenausbau (Schränke, Türen, Böden), Renovierungen, Trockenbau. Trotz der Corona-Krise, der Preissteigerung und der allgemein schwierigen Situation hat die Tischlerei Roetmann nicht nur ihren Kundenstamm gehalten, sondern ihn sogar erweitert.