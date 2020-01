Tim Bollrath von ToB vorbildlicher Jungunternehmer

Nordhorn Heimtex, die Wirtschafts- und Handelszeitschrift für Bodenbeläge, Tapeten, Heimtextilien und Sonnenschutz, zeichnet seit 2011 beispielhafte Fachgeschäfte und Fachabteilungen in verschiedenen Kategorien mit dem Preis Heimtex aus. Vor Kurzem konnte der Nordhorner Tim Bollrath die Auszeichnung Heimtexstar 2020 in der Kategorie „Vorbildlicher Jungunternehmer“ entgegennehmen. Er entwickelte aus einem Einmann-Betrieb (Gründung mit 23 Jahren) ein Unternehmen mit 13 Beschäftigten.

Der heute 33-Jährige ist ein Schnellstarter, der Ideen schnell umsetzt. Nach seiner Ausbildung dauerte es nur drei Jahre, bis er sich als Bodenleger selbstständig machte. Firmensitz war am Anfang eine Garage. Dank seines Fleißes war der Schritt in die Selbstständigkeit von Erfolg gekrönt. 2014 konnte er ein Ladenlokal in Nordhorn eröffnen.

Um die zahlreichen Produkte und Serviceleistungen hochwertig präsentieren und die Kunden in angenehmer Umgebung beraten zu können, baute Bollrath ein neues Firmengebäude am Bosinks Kamp in direkter Nähe zur Nordumgehung, das im Juni vergangenen Jahres fertiggestellt wurde.

Tätigkeitsbereiche sind der Fußbodenfachhandel, die Verlegung von Fußböden, Malerarbeiten und die Schadstoffsanierung. Bollrath bietet aber auch Tapeten und Farben sowie Spachtelmassen, Kleber und Malerzubehör an. Schließlich wünschen die Kunden zunehmend ganzheitliche Konzepte. Die Farbmischanlagen stellen die Meffert Farbwerke, aber erhältlich sind Farben und Lacke aller bekannten Hersteller.

Der Betrieb ist zu 70 Prozent für Privatkunden tätig, 30 Prozent entfallen auf das Objektgeschäft.

Nähere Informationen: www.tob-fussboden.de