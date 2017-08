Tierarztpraxis Dirksen besteht 20 Jahre

gn Nordhorn. Am 4. August 1997 eröffneten Dr. Gerd und Barbara Dirksen ihre Tierarztpraxis am Wehrweg 20 in Nordhorn. Zu Beginn handelte es sich um eine Gemischtpraxis, wobei der Schwerpunkt bei den Großtieren im Bereich der Rinder lag. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde die Praxis 2004 zur reinen Kleintierpraxis umstrukturiert. Hierbei haben sich neben der regulären Behandlung der Kleintiere folgende Schwerpunkte herauskristallisiert:

Zum einen gehört die Zahnheilkunde mit einem voll ausgestatteten Zahnbehandlungsraum inklusive Zahnbehandlungseinheit, Zahnröntgen und Inhalationsnarkosegerät dazu. Das Angebot beinhaltet Zahnfüllungen, Zahnkronen (in Zusammenarbeit mit einem Zahntechniker) und kieferorthopädische Behandlungen.

Weiterhin haben sich Dr. Gerd Dirksen und Barbara Dirksen in der Dermatologie intensiv weitergebildet und bieten neben der Diagnostik (zum Teil im eigenen Labor durchgeführt) auch die speziell auf die Tiere abgestimmte Therapie an, bis hin zum Einsatz des ersten monoklonalen Antikörpers zur Behandlung eines atopischen Hundes.

Aber auch die Ophthalmologie hat in der Praxis einen hohen Stellenwert. Durch viele Fortbildungen und die Anschaffung ophthalmologischer Untersuchungsgeräte könneneine umfangreiche Diagnostik sowie eine große Bandbreite von therapeutischen Möglichkeiten durchgeführt werden. Auch Augen-Operationen werden hier in der Praxis durchgeführt, wenn nötig unterstützt durch ein Augen-OP-Mikroskop.

Im bildgebenden Verfahren bietet die Praxis neben einem Ultraschallgerät seit einigen Jahren auch digitales Röntgen an, welches eine noch genauere Diagnostik bei vielen Erkrankungen zulässt und auch die Zusammenarbeit mit Kliniken deutlich vereinfacht.

„Wichtig ist für unsere Mitarbeiterinnen und uns der ruhige und liebevolle Umgang mit unseren vierbeinigen Patienten sowie die intensive Zusammenarbeit mit den Tierbesitzern. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die kommenden Jahre in unserer Praxis“, so Dr. Gerd Dirksen und Barbara Dirksen.

Weitere Informationen unter https://www.tierarzt-nordhorn.de/.