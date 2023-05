Tickets für Fernseh-Show am 26. Mai zu gewinnen

Für viele Zuschauer ist die NDR Talk Show mehr als eine Talksendung. In über 40 Jahren avancierte die Show zu einem der Fernsehklassiker in Deutschland.

Viele der Talkmaster haben auch durch sie eine ungeheure Popularität erlangt: Von Alida Gundlach über Wolf Schneider, Bettina Tietjen und Jörg Pilawa bis hin zu Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, die aktuell durch die Sendung führen.

Auch die Liste der vergangenen Gäste kann sich sehen lassen. Falco und Udo Lindenberg waren genauso zu Gast wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Am 26. Mai geht die traditionsreiche TV-Talkshow in die nächste Runde. Für die Aufzeichnung der Show in Hamburg-Lokstedt verlosen die GN zwei Freikarten.

Als Gäste dabei sind Schauspielerin Katrin Sass („Goodbye Lenin“, „Usedom-Krimi“), Parfümeurin Claudia Valder, Autorin Hera Lind („Das Superweib“, „Ein Mann für jede Tonart“) und Dr. Eckart von Hirschhausen, Showmaster und Buchautor.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos online möglich. Anreise und Übernachtung sind nicht Teil des Gewinns. Der Teilnahmeschluss ist am 14. Mai. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Nähere Informationen: www.gn123.de/gewinnspiel