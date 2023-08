Textilhaus Kamps wird 95 Jahre alt

Christin Kamps leitet seit 17 Jahren das Textilhaus Kamps - und feiert mit ihrem Geschäft jetzt 95. Geburtstag. Ihr Weg dahin war jedoch nicht so ganz einfach.

Seit 1928 existiert das Geschäft an der Neuenhauser Straße. Christin Kamps‘ Großeltern Maria und Johann eröffneten den Stoffladen. Erst im Laufe der Geschichte wurde der Stoffladen zum Modegeschäft. Eine Entwicklung, die vor allem Kamps‘ Mutter Dagmar vorantrieb, als sie zusammen mit ihrem Mann den Laden übernahm. Christin Kamps nennt ihre Mutter eine „Ideengeberin“, die „die nächste Generation einleitete.“ So wurde das Geschäft zum ersten Jeansladen in der Region. Kein leichter Schritt, wie sich herausstellte. Jeans waren zur damaligen Zeit verspottet und so kam es öfter vor, dass „Lehrer im Laden standen und meine Eltern beschimpften“, sagt Christin Kamps.

© Hille, Henrik Die Auswahl im Textilhaus Kamps ist grenzenlos. Foto: Hille

Christin Kamps, die selber unterm Ladentisch groß geworden ist, übernahm den Laden vor 17 Jahren. 2007 hat sie die Damenmode im Textilhaus Kamps, das immer ein reiner Männerladen war, eingeführt. Mittlerweile führt sie fast nur noch niederländische Marken. Sie bietet jedoch nicht nur Kleidung an. Kamps wollte mehr „auf Lifestyle setzen.“ Und so finden sich auch seit der Corona-Pandemie Outdoor-Lampen von Sompex in ihrem Sortiment wieder. Auch ihre eigene Marke hat Christin Kamps gegründet. Sämtliche T-Shirts, Beanies oder auch Tassen im Modegeschäft Kamps ziert der Spruch „Ich bin ein Nordhörnchen“.

Die Corona-Pandemie war prägend für Christin Kamps - geschäftlich und persönlich. Kurz vor dem Lockdown ist ihr Mann verstorben. „Eine schwierige Zeit“, rekapituliert Kamps. Mit ihrem Geschäft musste sie sich im Grunde neu erfinden. „Wir wollten die Leute unterhalten“ und so nutzte sie mit ihrer Mitarbeiterin Melina vor allem Social Media, um während der Pandemie präsent zu bleiben. „Wir konnten seitdem viele Kunden hinzugewinnen“, sagt sie.

In ihrem Laden bietet Kamps viele verschiedene Aktionen an. Beim Schaufenster-Shopping kann der Kunde ein Foto von einem beliebigen Kleidungsstück im Schaufenster machen und es dem Geschäft per WhatsApp mit Wunschgröße senden. Die Ware wird dann zum Anprobieren zur Seite gelegt. Das Privat-Shopping bietet noch direkteren Kundenkontakt. Wenn ein Kunde nicht zu den Öffnungszeiten im Laden erscheinen kann, vereinbart Christin Kamps einen Termin, der zum Tagesablauf den Kunden abgestimmt ist. Bei der Shopping Party kann in ungestörter Atmosphäre mit Familie oder Freunden geshoppt werden. Es wird ein individueller Termin außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart. Zudem zeichnet sich das Modegeschäft Kamps durch Live-Shopping-Veranstaltungen aus, in denen ganz bequem vom Sofa aus die Modeschau verfolgt und das Lieblingsteil reserviert werden kann.

© Hille, Henrik Christin Kamps verkauft fast ausschließlich niederländische Marken in ihrem Geschäft. Foto: Hille

Für Christin Kamps steht Nachhaltigkeit ganz weit oben. Wo wurde die Ware produziert? Was davon ist recycelt? „Das ist unsere Aufgabe“, findet sie. Auch der direkte Kontakt mit den Kunden ist ihr sehr wichtig. „Ehrlichkeit hat bei uns oberste Priorität, so beraten wir auch.“ Schon oft habe sie Kunden vom Kauf abgeraten, weil zum Beispiel die anprobierte Hose größentechnisch überhaupt nicht sitzt und die richtige Größe nicht auf Lager ist. Auf die vielen langjährigen und ehrlichen Kundenbeziehungen ist Christin Kamps stolz. Nicht selten komme es vor, dass „ein Elternteil im Laden steht und zu seinem Kind sagt: ‚Hier habe ich damals meine erste Jeans gekauft‘“, berichtet Kamps. Genau für solche Momente lebt Christin Kamps. Ein Leben mit vielen Schicksalsschlägen, von denen sich Christin Kamps nicht hat unterkriegen lassen. Und so ist sie ganz demütig und enorm dankbar, dass sie „das Geschäft auf die 100 zuführen darf.“

Am Freitag, 8. September, ab 19 Uhr lädt das Textilhaus Kamps zu einer „Birthday Party“ anlässlich des 95. Geburtstages ein. Es besteht die Möglichkeit, bei kleinen Köstlichkeiten und Getränken die aktuelle Winterkollektion mit 20 Prozent Geburtstagsrabatt zu shoppen. Karten sind ab sofort im Laden erhältlich. Der Eintrittspreis in Höhe von zehn Euro wird mit dem nächsten Einkauf innerhalb einer Woche verrechnet.

Weitere Infos auf www.fraukamps.de