Team der Spiekermann & CO AG in Nordhorn wächst weiter

Auf neue Aufgaben und Herausforderungen im Beruf freut sich der Bad Bentheimer Bankfachmann Mario Barowski, der die letzten 15 Jahre für die Betreuung von Kunden bei der Vermögensanlage tätig war, unter anderem als Prokurist bei einer Privatbank. Darüber hinaus blickt er auf ein berufsbegleitendes Studium an der renommierten Frankfurt School of Finance and Management zum „Financial Planner“ sowie zum Betriebswirt an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) zurück. Im Mai dieses Jahres wechselte er zur Spiekermann & CO AG in Nordhorn.

Was ihn dazu bewogen hat, bringt er kurz auf den Punkt: „Was mich nach meiner vorherigen Tätigkeit reizte, war ein freieres, von Kosten- und Umsatzdruck losgelöstes Arbeiten, bei dem der Kunde und seine Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Bei der Spiekermann & CO AG spüre ich eine starke Wertschätzung gegenüber den Mandanten und den Mitarbeitern.“ Ebenfalls kurz auf den Punkt beantwortet er die Frage, warum er seine neue berufliche Perspektive in der Grafschaft Bentheim und im benachbarten Emsland sieht: „Die Grafschaft Bentheim und das Emsland ergeben zusammen einen sehr attraktiven Standort mit starker Industrie und wachsender IT-Landschaft. Wirtschaftlich ist hier viel in Bewegung, was es für eine unabhängige Vermögensbetreuung sehr reizvoll macht. Aber auch als Lebensraum gefällt mir die Region sehr. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und bin gut vernetzt. Ich bin Mitglied in verschiedenen Vereinen, pflege meine persönlichen Kontakte. Das hilft natürlich. Ich bin einer von hier, das schätzen auch die Mandanten.“

Nähere Informationen: www.spiekermann-ag.de/nordhorn