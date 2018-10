Tausende Lichter verwandeln Freizeitpark bei Coevorden

Hardenberg Wer Geburtstag hat, feiert ein Fest! Komm zum Freizeit- & Ferienpark Slagharen und feier mit uns unser 55-jähriges Bestehen im Wilden Westen der Niederlande. Erlebe wie ein echter Abenteurer eine großartige Entdeckungsreise in mehr als 30 spannenden Attraktionen und verblüffenden Shows.

Das Jubiläum schließen wir ab dem 3. Oktober täglich mit dem Miracle of Lights ab: eine Lichterparade gefolgt von einem spektakulären Abendspektakel. Sobald die Sonne schlafen geht und der Schimmer fällt, machen wir das Licht an. Tausende Lichter verändern den Park vom einen auf den anderen Moment in einer zauberhaften Umgebung.

Die bezaubernde Lichterparade darfst du nicht verpassen. Sie besteht aus antiken Fahrzeugen, begleitet von prächtiger Musik. Lass dich überraschen durch ein Happening mit Lasern, Fontänen, Feuerwerk und guter Musik.

www.slagharen.com/de/