Tage der offenen Tür im Autohaus Osseforth

Das Autohaus Osseforth hat seinen modernen Neubau an der Karl-Braun-Straße 3 in Klausheide bezogen. Seitdem gehören neben den bisherigen Marken Mitsubishi und Ford auch die Fahrzeuge der Hersteller Peugeot und Opel zur Angebotspalette. Am Wochenende 15. und 16. April will das Unternehmen das neue Autohaus an Tagen der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentieren. An beiden Tagen können sich Interessierte jeweils von 11 bis 17 Uhr die neuen Räumlichkeiten und alle Fahrzeuge der Hersteller im Showroom anschauen. Daneben gibt es eine große Auswahl an Gebrauchten auf dem Außengelände. Außerdem können das Reifenhotel, die Werkstatt, die Dialogannahme und die Waschanlage besichtigt werden. Zusätzlich wird ein Unterhaltungsprogramm für Alt und Jung geboten. So wird ein Bungee Trampolining aufgebaut, der SV Klausheide lädt zum Kicken im Soccer Court ein, die Indoor-Kletterwand ist eine Herausforderung für Sportliche, Kinder können sich schminken lassen. Essen, Getränke sowie gebrannte Mandeln und Süßwaren gibt es an eigenen Ständen.

Weitere Infos auf www.autohaus-osseforth.de