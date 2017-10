Tag der offenen Tür bei der Tagespflege

gn Bad Bentheim. Am Samstag, 30. September, 11 bis 18 Uhr, ist die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür in das Mehrfamilienhaus an der Marktstraße 10 in Bad Bentheim eingeladen. Der Diakonische Dienst in Bad Bentheim nutzt das Gebäude vom Bauverein für die Tagespflege.

Beim Tag der offenen Tür besteht Gelegenheit, sich selber einen Eindruck vom Gebäude und den Möglichkeiten zu machen. „Die Menschen sollen rechtzeitig entscheiden, wie und wo sie unterstützt und gepflegt werden wollen, wenn Sie es nicht mehr alleine können“, sagt Henning Koonert vom Diakonischen Dienst über die Absicht der Veranstaltung.

Am Tag der offenen Tür kommt auch das M + L Sanitätshaus aus Ochtrup. Das M + L Sanitätshaus bietet verschiedene Elektromobile zum Testfahren an. Menschen können auch im Alter mit dem E-Mobil kurze Strecken zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Apotheke noch selber erledigen. Die Testfahrten sind kostenlos und jeder kann sehen, wie einfach die Handhabung ist. „Mit unseren jahrelang erworbenen Kompetenzen aus den Berufen Gesundheits- und Krankenpfleger und Medizinprodukteberater haben wir ein besonderes Ohr für die Bedürfnisse ihrer Kunden entwickelt“, so Dominik Meis sowie Philipp Leusbrock, Inhaber des Sanitätshauses M + L.

Auch die Allesgut Apotheke aus Bad Bentheim berät am Tag der offenen Tür. „Unser Ziel ist es, die Gesundheit zu erhalten oder die Genesung zu fördern. In gesunden und kranken Tagen stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Hier finden Kunden, was Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude fördert. Die Allesgut Apotheke ist eine qualifizierte Pflegerat-Apotheke und bietet konkrete Unterstützung rund um das Thema Pflege. Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen“, sagt Apotheken-Besitzer Daka in Richtung der Kunden. Nähere Informationen: www.diakonischer-dienst.de; www.mobil-ml.de, www.allesgut-apotheken.de und www.bauverein-bentheim.de