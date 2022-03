Start in Grillsaison mit Nordhorner Fachgeschäft Zierleyn

Nordhorn Nach vier Jahren Pause, bedingt durch den Neubau und die Corona-Pandemie, bietet das Fachgeschäft Zierleyn am Schweinemarkt in Nordhorn in diesem Jahr wieder Grillseminare an. Insgesamt sind es von Frühjahr (Start ist am 21. April) bis Sommer sieben verschiedene Kurse mit unterschiedlichen Themen:

Weber Grillkurs Steak, Burger & more: 27. Mai, 7. und 8. Juli

Weber Grillkurs Webers Highlights: 9. und 10. Juni

Zierleyns Spezialkurs: 21. April und 25. August

In allen Kursen werden gemeinsam drei Gänge und ein kleiner Snack auf dem Grill zubereitet. Bei Steaks, Ribs und Burgern werden vor allem Fleischliebhaber auf ihre Kosten kommen. Aber natürlich werden auch süße Speisen wie Cheesecake, Schokokuchen, Brownies und Ananas-Bananen-Chutney nicht fehlen.

Wer nun Lust auf mehr bekommen hat, der kann sich direkt bei Zierleyn im Geschäft oder auch online einen der begrenzten Plätze in einem Kurs sichern und dabei eine Vielzahl an Inspirationen für die kommende Grillsaison mitnehmen.

Weitere Infos auf: www.zierleyn.de.